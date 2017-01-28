Пропозиція від “Агрі Інвест Україна”: вигода чи афера?
Минулого тижня в районних засобах масової інформації було надруковано пропозицію товариства «Агрі Інвест Україна» про укладення угоди на користування земельного паю аж на 49 років з одночасною виплатою коштів за весь час користування землею!
Жителі області повідомляють, що на дзвінки за номером телефону (0800)303-099 адміністратор київської фірми у Тернополі пропонує разово – 16 тисяч гривень за 49 років оренди одного гектара. Добре це чи погано просимо прокоментувати цю ситуацію тернопільського юриста Володимира Мужевича:
– Останнім часом на Тернопільщині через зростаючий попит на землю та конкуренцію серед заїжджих орендарів почастішали випадки спокусливих обіцянок із укладенням договорів на право користуватися землею на тривалий термін. Так, київська фірма ТОВ «Агрі Інвест Україна» із статутним капіталом аж одна тисяча гривень та зарубіжними співвласниками, латифундистом Андрієм Веревським з російським капіталом почала агітувати місцевих селян віддати свою землю в довгострокове користування.
Приманкою є обіцянка провести одноразово розрахунок із власниками землі за оренду за весь період користування. І все це з однією метою – отримати право на землю. В умовах тотального безгрошів’я та безробіття ця обіцянка, на перший погляд, виглядає привабливою. Однак вона містить багато прихованих небезпек.
Щодо запропонованої суми у 16 тисяч гривень за 49 років оренди одного гектара землі, то простою арифметичною дією можна визначити, що за 1 га запропоновано лише 326 гривень. Натомість у минулому році у нашій області місцеві господарства за 1 гектар орендованої землі виплачували по 1500 гривень за один рік, або у п’ять разів більше. Треба врахувати й те, що на селян, які спокусяться на пропозиції згаданої Київської фірми, чекають ще й інші неприємні сюрпризи. Власник землі, який укладе договір із «Агрі Інвест Україна» або його спадкоємець тепер сам 49 років сплачуватиме земельний податок. Зараз цю функцію своїм коштом беруть на себе діючі орендарі.
Крім цього, термін оренди землі на 49 років обмежує право власника розпоряджатися нею. Ця земля не приноситиме доходу для спадкоємців. Якщо у спадкоємця земельного паю виникне бажання самому працювати на землі, то цей намір уже не можна буде зреалізувати. Де-факто, ця земля стає чужою як для власника, так і його спадкоємців.
Сумнівно що Київська фірма за 600 км буде самостійно обробляти вашу земельну ділянку. Скоріше здасть її в суборенду, аби мати дохід, не вкладаючи у виробництво жодних ресурсів і, звичайно, не буде створювати робочих місць та допомагати селу.
Отже, на мою думку, пропозиція столичної фірми «Агрі Інвест Україна» несе в собі більше ризиків, ніж користі.
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Коментарі (12)
Артур28/01/2017
На Полтавщинi вони пропонують 22-25 тисяч за 1 гектрар це якраз наполовину менше як беруть полтавськi фермери на 49 рокiв 1 гектар 50 тисяч гривень i то це дуже мало.Це нiяка не альтернатива це звичний обман.Пiдготовка до чогось до продажу землi, або застави iноземним покупцям.
Лариса14/09/2016
Лохотрон
Валентин04/08/2016
Дуже зручна пропозиція для спадкоємців, які через брак коштів не можуть оформити земельну ділянку у спадщину. Працівники Агрі Інвест повністю беруть на себе оформлення всіх документів та оплату послуг. Тому, якщо врахувати, що деякі спадкоємці роками не отримували орендну плату, так як земельна ділянка рахувалася як невитребуваний пай і гроші за її оренду отримувала сільська рада, то для них це кращій варіант нарешті отримати чималі гроші за оренду ділянки, а також отримати на неї право власності як спадкоємець.
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Олександр20/05/2016
Хочу спитати пана адвоката, з яких джерелел йому відомо про ” виплату місцевими фермерами за минулий рік 1500 грн за 1 га” ? Згідно даних Держгеокадастру України за 2015 рік середній розмір орендної плати по Тернопільскій області становить 546 гривень за 1 га за рік. Отже, якщо взяти офіційні дані Держгеокадастру, то виходить Агрі Інвест Україна сплачує одразу майже за 30 років оренди(16000 тис. грн / 546 грн = 29 років).
Тому, на мою думку, пропозиція вище згаданої компанії є досить вигідною.
ГОНТА13/05/2016
ЗАДУМ КИЯН ЗА МІЗЕРНІ ЗАБРАТИ В СЕЛЯН ЗЕМЛЮ ТА ЗАГНАТИ ЇХ В ЗЛИДНІ.
А ТАМ З ТОРБАМИІ І НА ВСІ ЧОТИРИ СТОРОНИ…
Правда13/05/2016
Грошові Київські мішки думають,що народ дурний і клюне на їхні копійки.
Вихід з даної ситуації дуже простий, гнати цих інвесторів в шию з теренів Тернопільщини.
ГОНТА13/05/2016
Свіже офіційне повідомлення. Служба безопасности України проводить обшуки в центральному офісі агрохолдинга «Кернел Групп».(співвласник -Веревський 35%)
ОТ ЯК ВИЛАЗИТЬ ВІДКРИТІСТЬ І СПІЛКУВАННІ В ОБХІД ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА.
БУДЬТЕ ПИЛЬНІ!
ГОНТА12/05/2016
полювання за землею почалося. Лихварі теж легко стелять, а біди багато чинять
Чи не так ?
Алекс12/05/2016
Я розумію вигоду Агрі Інвест – за смішні гроші отримати, практично у власність, основний ресурс – землю, але не бачу яка вигода людей? Що зараз 16 тис. грн.? Холодильник? Телевізор? Які викинуть за пару років. А їх діти та внуки потім копійки за цю землю не отримають. Коли відкриється ринок землі цей гектар буде коштувати в 10 -20 раз дорожче, а ви попробуйте тоді розірвати цей договір та забрати свою землю. Ми вже маємо гіркий приклад Мрії, яка понабирала земель, які тепер стоять пусткою, а люди неможуть віддати іх в обробіток місцевим фермерам через діючі договори з Мрією. Тут треба добре думати.
Сергій12/05/2016
Я отримав свою землю в спадщину, сам проживаю в Тернополі. Те що платить місцевий фермер раз в рік за пай та фігня, капля в морі. Хотів землю продати, позвонив до них про умови, ціну і все таке. Але коли дівчинка з приємним голосом сказала мені, що за 1 га платять 16 000 грн (а в мене 2 га) та я пойняв що це фігня. Ціна реально низька, тому що земля хороша, а оцінюють її за такі смішні гроші. Тим більше, що інфляція в країні дика. Була б більша ціна я продав би не задумуючись тому, що умови хороші.
Володимир12/05/2016
Шкода що стаття висвітлює думку однобоко. Хотілося б її прокоментувати.
З приводу власності на компанію то кінцевим бенефеціарним власником дійсно є Веревський Андрій, який є громадянином України. Жодного російського капіталу і т. ін. немає. Вся інформація про власність є у вільному доступі на державних ресурсах і вигадувати не потрібно.
Щодо запропонованої суми, то вона можливо є меншою у розрізі кожного року оренди, але за рахунок виплати всієї суми одночасно є вигідною в окремих випадках. Хтось виїжджає на проживання за кордон, хтось хоче покрити певні витрати на житло, лікування, інше, комусь просто не потрібне пай. Але місцеві фермери не можуть запропонувати альтернативи, окрім щорічної оплати. Мораторій забороняє продавати землю. Тут просто пропонується інший варіант.
Ділянки будуть передаватися місцевим фермерам в суборенду та будуть оброблятися. Людина отримує кошти, фермер землю, а Агрі Інвест Україна довгострокову інвестицію. От і все. Жодного обману чи прихованих каменів. Щось на зразок в факторингу в банку.
Щодо податків то шановний пан юрист або лукавить або недосвідчений. Оскільки виплата податку є обов’язком орендаря, а не «доброю волею» місцевих фермерів. Тому і Агрі Інвест Україна буде сплачувати податок за людей.
Загалом жодної афери, просто ще одна пропозиція на ринку, альтернатива.
Ми відкриті до спілкування з усіма, пайовиками та фермерами.
Представник Агрі Інвест Україна.