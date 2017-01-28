Пропозиція від “Агрі Інвест Україна”: вигода чи афера?

12/05/2016 Розмір тексту:

Минулого тижня в районних засобах масової інформації було надруковано пропозицію товариства «Агрі Інвест Україна» про укладення угоди на користування земельного паю аж на 49 років з одночасною виплатою коштів за весь час користування землею!

Жителі області повідомляють, що на дзвінки за номером телефону (0800)303-099 адміністратор київської фірми у Тернополі пропонує разово – 16 тисяч гривень за 49 років оренди одного гектара. Добре це чи погано просимо прокоментувати цю ситуацію тернопільського юриста Володимира Мужевича:

– Останнім часом на Тернопільщині через зростаючий попит на землю та конкуренцію серед заїжджих орендарів почастішали випадки спокусливих обіцянок із укладенням договорів на право користуватися землею на тривалий термін. Так, київська фірма ТОВ «Агрі Інвест Україна» із статутним капіталом аж одна тисяча гривень та зарубіжними співвласниками, латифундистом Андрієм Веревським з російським капіталом почала агітувати місцевих селян віддати свою землю в довгострокове користування.

Приманкою є обіцянка провести одноразово розрахунок із власниками землі за оренду за весь період користування. І все це з однією метою – отримати право на землю. В умовах тотального безгрошів’я та безробіття ця обіцянка, на перший погляд, виглядає привабливою. Однак вона містить багато прихованих небезпек.

Щодо запропонованої суми у 16 тисяч гривень за 49 років оренди одного гектара землі, то простою арифметичною дією можна визначити, що за 1 га запропоновано лише 326 гривень. Натомість у минулому році у нашій області місцеві господарства за 1 гектар орендованої землі виплачували по 1500 гривень за один рік, або у п’ять разів більше. Треба врахувати й те, що на селян, які спокусяться на пропозиції згаданої Київської фірми, чекають ще й інші неприємні сюрпризи. Власник землі, який укладе договір із «Агрі Інвест Україна» або його спадкоємець тепер сам 49 років сплачуватиме земельний податок. Зараз цю функцію своїм коштом беруть на себе діючі орендарі.

Крім цього, термін оренди землі на 49 років обмежує право власника розпоряджатися нею. Ця земля не приноситиме доходу для спадкоємців. Якщо у спадкоємця земельного паю виникне бажання самому працювати на землі, то цей намір уже не можна буде зреалізувати. Де-факто, ця земля стає чужою як для власника, так і його спадкоємців.

Сумнівно що Київська фірма за 600 км буде самостійно обробляти вашу земельну ділянку. Скоріше здасть її в суборенду, аби мати дохід, не вкладаючи у виробництво жодних ресурсів і, звичайно, не буде створювати робочих місць та допомагати селу.

Отже, на мою думку, пропозиція столичної фірми «Агрі Інвест Україна» несе в собі більше ризиків, ніж користі.