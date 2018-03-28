Прокурор Тернопільської області та його заступник уникли покарання
28/03/2018 0
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Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів закрила дисциплінарне провадження стосовно прокурора Тернопільської області та заступника.
Таке рішення було прийнято через відсутність в їх діях складу дисциплінарного проступку. Про це повідомляє судово-юридична газета з посиланням на прес-службу КДКП.
У середу, 28 березня, проходить засідання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП).
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів прийняла рішення закрити дисциплінарне провадження стосовно прокурора Тернопільської області В’ячеслава Перча і його заступника Олега Галицького у зв’язку з відсутністю в їх діях складу дисциплінарного проступку.
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