Прокурор області прокоментував затримання на хабарі підлеглого

22/03/2017 1
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Прокурор області В‘ячеслав Перч  наголошує на неприпустимості вчинення дій, що дискредитують працівників прокуратури і знову підривають авторитет і довіру суспільства до прокуратури Тернопільщини, яка почала відновлюватись, завдяки злагодженій і системній роботі колективу як обласного апарату так і  окремих  місцевих прокуратур.

Даючи коментар місцевим ЗМІ щодо сьогоднішнього затримання керівника однієї з місцевих прокуратур,   В‘ячеслав Перч зауважив, що із створенням Генеральної інспекції при Генеральній  прокуратурі України, її робота по очищенню прокуратури від корупціонерів відчувається в кожному регіоні. «На жаль, – зазначив прокурор області, – наші досягнення, якими ми крок за кроком знову здобуваємо довіру до населення, заплямовані працівником, котрий  повинен працювати на утвердження закону, а не порушувати його. Але закон однаковий для всіх, і кожен, хто його порушить,  не уникне відповідальності!»

Керівник однієї з  місцевих  прокуратур  Тернопільської області з метою отримання неправомірної вигоди від прокурора цієї ж  прокуратури висунув останньому вимогу надати йому грошові кошти у сумі 5000 гривень за ненастання для нього  негативних наслідків за допущені в роботі недоліки. Після одержання від свого колеги   5000 гривень неправомірної вигоди,   слідчі Генінспекції ГПУ спільно із СБ України у Тернопільській області затримали керівника місцевої прокуратури  у порядку ст. 208 КПК України.

Слідство триває. З‘ясовуються усі обставини і деталі злочину.

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Коментарі (1)

Правда

23/03/2017

Шановний пан прокурор, Ви самі собе корупцією та взятками дискридитуєте і не перекладайте свою вину на нород, а кримінальні замовні провадження потрібно закрити і братися до роботи тому, що скоро Вас будемо викидати на сміття.

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