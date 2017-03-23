Прокурор області прокоментував затримання на хабарі підлеглого

22/03/2017 Розмір тексту:

Прокурор області В‘ячеслав Перч наголошує на неприпустимості вчинення дій, що дискредитують працівників прокуратури і знову підривають авторитет і довіру суспільства до прокуратури Тернопільщини, яка почала відновлюватись, завдяки злагодженій і системній роботі колективу як обласного апарату так і окремих місцевих прокуратур.

Даючи коментар місцевим ЗМІ щодо сьогоднішнього затримання керівника однієї з місцевих прокуратур, В‘ячеслав Перч зауважив, що із створенням Генеральної інспекції при Генеральній прокуратурі України, її робота по очищенню прокуратури від корупціонерів відчувається в кожному регіоні. «На жаль, – зазначив прокурор області, – наші досягнення, якими ми крок за кроком знову здобуваємо довіру до населення, заплямовані працівником, котрий повинен працювати на утвердження закону, а не порушувати його. Але закон однаковий для всіх, і кожен, хто його порушить, не уникне відповідальності!»

Керівник однієї з місцевих прокуратур Тернопільської області з метою отримання неправомірної вигоди від прокурора цієї ж прокуратури висунув останньому вимогу надати йому грошові кошти у сумі 5000 гривень за ненастання для нього негативних наслідків за допущені в роботі недоліки. Після одержання від свого колеги 5000 гривень неправомірної вигоди, слідчі Генінспекції ГПУ спільно із СБ України у Тернопільській області затримали керівника місцевої прокуратури у порядку ст. 208 КПК України.

Слідство триває. З‘ясовуються усі обставини і деталі злочину.

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