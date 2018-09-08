Прокуратура взялася за водія, котрий “підкинув” патрульним 60 євро

08/09/2018 Розмір тексту:

Тернопільською місцевою прокуратурою повідмлено про підозру тернополянину у вчиненні правопорушення за ч. 1 ст. 369 КК України (пропозиція та надання службовій особі неправомірної вигоди за невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує та надає таку вигоду дії з використанням службового становища).

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Тернопільської області.

Розслідуванням встановлено, що вночі 23 серпня 2018 року автомобіль «MERCEDES-BENZ ML 320» у м. Тернополі зупинили поліцейські роти №2 Управління патрульної поліції в Тернопільській області. Вийшовши з машини, водій авто переконував поліцейських не складати відносно нього протоколу про вчинення адміністративного правопорушення, пропонуючи взамін грошові кошти.

Незважаючи на попередження правоохоронців про неправомірність дій водія, чоловік закинув через опущене вікно на переднє пасажирське сидіння службового автомобіля «MITSUBISHI Outlander» 60 євро за не складання відносно нього протоколу про вчинення адміністративного правопорушення.

Розслідування триває.