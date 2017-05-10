Прокуратура розслідує смертельне ДТП, скоєне поліцейським

10/05/2017 Розмір тексту:

Прокуратурою Тернопільської області розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) за фактом ДТП, скоєного напередодні на Чортківщині.

Про це повдіомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що близько 1 години ночі 9 травня 2017 водій автомобіля «БМВ – 530», рухаючись автодорогою Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече неподалік с.Ягільниця Чортківського району не обрав безпечної швидкості, не справився із керуванням, з’їхав у кювет та допустив перекидання автомобіля. За попередніми даними, за кермом авто перебував поліцейський Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області.

На час аварії у автівці було четверо пасажирів, один з яких від отриманих травм загинув. Трьох інших з тілесними ушкодженнями доправлено до Чортківської центральної районої комунальної лікарні. Водій автомобіля БМВ залишив місце пригоди. Сьогодні, 10 травня 2017 року, він з‘явився до слідчого прокуратури області разом із адвокатом для дачі показів.

Транспортний засіб поміщений на штрафмайданчик Чортківського відділу поліції. Розслідування триває.