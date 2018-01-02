Прокляте місце: на простекті Злуки – чергова смертельна ДТП

02/01/2018 Розмір тексту:

Дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком трапилася у Тернополі у п’ятницю, 29 грудня.

Близько 23:25 водій автомобіля марки “Део Сенс” скоїв наїзд на пішохода – 62-річного жителя обласного центру.

Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні, повідомляє Терноград з посиланням на управління з питань цивільного захисту Тернопільської ОДА.