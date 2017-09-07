Проїзд у тернопільських таксі знов подорожчає?

07/09/2017 Розмір тексту:

Автогаз дорожчає. Ця новина особливо неприємна для служб таксі. Таксисти скаржаться, що останнім часом працюють у збиток. Якщо ціна не зменшиться, то тарифи на послуги таксі далі зростатимуть.

Від початку серпня вартість автогазу збільшилася на третину. Серед причин цієї негативної тенденції – обмеження постачань з Росії. Працівники тернопільських служб таксі не знають, що робити далі. Працювати за діючими тарифами стало невигідно. А при суттєвому дорожчанні послуг таксі, може поменшати клієнтів.

«Поки що рішення від керівництва не поступало, як будемо працювати. Але моя робота цього тижня абсолютно не рентабельна. Діючі тарифи зовсім не відповідають витратам. Але ми всі ще надіємося, що той газ подешевшає. Може що повирішують там на верху і він подешевшає. Ми ще оптимістично налаштовані», – каже водій таксі Микола Поліщук.

Деякі тернопільські водії переходять на бензин або дизельне паливо. Проте питання чергового підвищення тарифів залишається відкритим.

Софія Романська