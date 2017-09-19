Проїзд у тернопільських маршрутках подорожчає до 6 гривень, але не для всіх. ВІДЕО

19/09/2017 Розмір тексту:

Трирівневу систему оплати за проїзд запровадять найближчим часом у Тернополі.

Розрахуватись можна буде трьома способами – соціальною електронною карткою тернополянина, звичайним електронним квитком та готівкою. Від того, як розраховуватиметься пасажир, буде залежати і вартість проїзду. Найдорожче буде платити готівкою, квиток у тролейбусі в цьому разі коштуватиме 5 гривень, у маршрутці – 6.

Коли саме запрацює трирівнева система оплати за проїзд, поки що невідомо, але для цього вже готові на 100 відсотків, повідомляють в управлінні транспорту і зв’язку Тернопільської міськради.

Детальніше – в сюжеті TV-4.