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Проїзд у тернопільських маршрутках подорожчає до 6 гривень, але не для всіх. ВІДЕО
19/09/2017 0
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Трирівневу систему оплати за проїзд запровадять найближчим часом у Тернополі.
Розрахуватись можна буде трьома способами – соціальною електронною карткою тернополянина, звичайним електронним квитком та готівкою. Від того, як розраховуватиметься пасажир, буде залежати і вартість проїзду. Найдорожче буде платити готівкою, квиток у тролейбусі в цьому разі коштуватиме 5 гривень, у маршрутці – 6.
Коли саме запрацює трирівнева система оплати за проїзд, поки що невідомо, але для цього вже готові на 100 відсотків, повідомляють в управлінні транспорту і зв’язку Тернопільської міськради.
Детальніше – в сюжеті TV-4.
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