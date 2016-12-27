Проїзд у маршрутках і тролейбусах таки подорожчає. ВІДЕО

26/12/2016 Розмір тексту:

Окрім підвищення заробітної плати з нового року, у Тернополі може зрости і плата за проїзд в громадському транспорті. В тому числі, і в тролейбусах, адже вартість електроенергії для підприємства збільшиться втричі. За розрахунками перевізників, плата в маршрутних таксі має бути – 4 грн.

«Мінімальна заробітна плата зростає до 3200 – це дуже суттєво потягне нарахування на зарплату, потягнуться ціни і по дизпаливу, і по комплектуючих, тобто, по запчастинах до транспортних засобів, а також утримання базового підприємства. Я вважаю, що якщо перерахунки будуть зроблені після січня, десь в лютому, коли всі розрахунки в перевізників підуть по мінімальній заробітній платі, я думаю, що 4 грн буде далеко не достатньо», – запевнив кореспондентів ІНТБ начальник міського управління транспорту, комунікацій та зв’язку Ігор Мединський.

Зросте і плата за проїзд в пільговому транспорті. Щонайменше 3 грн має коштувати квиток в тролейбусах. Адже, за електроенергію платити доведеться більше. Національна комісія, котра здійснює регулювання у сфері енергетики, вирішила, що підприємства міського електротранспорту не отримуватимуть електроенергію за пільговою вартістю, а платитимуть, як інші споживачі.

«Для того, щоб підприємство залишилося та існувало в Тернополі, є два шляхи. Я думаю, що ці два шляхи буде використано. Перше – це часткове підняття тарифу. Друге – знову ж таки орган місцевого самоврядування повинен шукати кошти для компенсації різниці тарифу. Ми вже мали один подарунок минулого року, коли пільговиків переклали на орган місцевого самоврядування, а цього року маємо ще й значне зростання вартості тарифу, майже на гривню», – каже директор КП «Тернопільелектротранс» Андрій Мастюх.

Чи їздитимуть тернополяни у громадському транспорті за новими тарифами, мають вирішити на засіданні виконавчого комітету міськради.