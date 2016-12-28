Проїзд у маршрутках і тролейбусах подорожчає з 10 січня

28/12/2016 Розмір тексту:

З 10 січня 2017 року у Тернополі подорожчає проїзд в тролейбусах та маршрутках. В електротранспорті квиток коштуватиме три гривні, для учнів та студентів – дві гривні. В автотранспорті доведеться платити чотири гривні за проїзд, учням і студентам – дві гривні. Для пенсіонерів в обох видах транспорту проїзд залишиться безкоштовним. Відповідні рішення прийняли під час засідання виконавчого комітету міської ради 28 грудня 2016 року.

– При діючій ціні на електроенергію собівартість проїзду в електротранспорті становить 3,13 гривень, – пояснив міський голова Сергій Надал. – З січня буде нова ціна, яку встановила Національна комісія, і тоді собівартість становитиме 4,18 гривень. Наразі вартість проїзду дві гривні, і ми вже рік дотуємо електротранспорт. У цьому році виділили 21 мільйон гривень з міського бюджету на нього. Тому ми або маємо відміняти тролейбуси, або якщо хочемо збільшувати тролейбусну мережу, будувати лінії і купувати тролейбуси, маємо піднімати тариф. Ми залишаємо пільги для всіх соціально-незахищених верств населення, запровадили також електронний квиток, який дає можливість економити до 10% вартості проїзду. Це не популярний захід, але ми мусимо його прийняти.

Чому проїзд для учнів і студентів у тролейбусі становитиме не 1,50 гривень, а 2 гривні Ігор Мединський, начальник управління транспорту, комунікацій та зв’язку пояснив так:

– Це розрахунки КП «ТЕТ», яке може надавати пільгу тільки у розмірі однієї гривні, – сказав посадовець. – Це його виключне право, і його не може ніхто коригувати, тому ще оплата проїзду – це дохідна частина підприємства, і керівництво відповідає за те, щоб не довести його до збитковості. Це виключно компетенція підприємства.

Ольга Трач

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