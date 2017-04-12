Прогулянки Тернопільським ставом подорожчали

12/04/2017 Розмір тексту:

У новому навігаційному сезоні, який розпочнеться 16 квітня, подорожчають прогулянки на теплоходах «Герой Танцоров» та «Капітан Т.Г.Парій». Відповідне рішення прийняли під час чергового засідання виконкому міської ради 12 квітня.

– Тепер повний квиток за оборотний рейс від причалу біля готелю «Тернопіль» до Дальнього пляжу і назад коштуватиме 25 гривень, – повідомив Ігор Мединський, начальник упарвління транспорту, комунікацій та зв’язку. – Піврейс від причалу до пляжу або від пляжу до причалу коштуватиме 15 гривень. Для дітей від 6 до 12 років – оборотний рейс – 10 гривень і піврейс – 5 гривень. Для дітей до шести років прогулянки безкоштовні. Для дітей з тринадцяти років – квиток, як за дорослих.

Розрахунки нових тарифів у міську раду подало комунальне підприємство «Тернопільелектротранс», на балансі якого і перебувають теплоходи. Їх розглянули та погодили в управліннях економіки і транспорту. Необхідність підняття вартості квитків пояснюють закупівлею запчастин та дизельного палива.

– Наші теплоходи досить старі, – каже Ігор Мединський. – Вони постійно потребують ремонту та придбання необхідних запчастин. На 100 кілометрів теплоходи беруть дуже багато дизельного пального, бо там надзвичайно потужні двигуни, і це також значні витрати. Скажу відверто, що вони є збитковими і фактично перебувають на утриманні міської ради. Наприклад, цього року на капремонт теплоходу «Герой Танцоров» було виділено майже 700 тисяч гривень. Завдяки проведеному ремонту він зможе ходити ставом і в цьому сезоні.

Останній раз вартість прогулянкових поїздок на теплоходах змінювали у липні 2014 року. Тоді на виконкомі затвердили ціну у 15 гривень для дорослих та 5 гривень для дітей дошкільного віку, яка й діяла у попередні роки. Нові тарифи вступають у дію з початком навігаційного сезону, який розпочнеться з Великодня.

Ольга Трач