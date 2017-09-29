Прохолодно, але сонячно: метеорологи розповіли, якою буде погода на вихідних

29/09/2017 Розмір тексту:

Прохолодну але сонячну погоду передбачають метеорологи цими вихідними на Тернопільщині. Температура повітря підвищуватиметься до п’ятнадцяти градусів вище нуля. Метеорологи запевняють: буде сонячно, дещо прохолодно, але обійдеться без дощів.

Погодні умови, які спостерігаються останнім часом на Тернопільщині, відповідають нормі, – кажуть метеорологи. Середньодобова температура повітря поступово знижується. За прогнозами Укргідрометеоцентру, днями в регіоні можливі заморозки.

«На Тернопільщині спостерігатиметься мінлива хмарність, часом з проясненнями. Вітер змінних напрямків 5 – 10 метрів за секунду, пориви вітру. Температура повітря: вночі 0 – 6 градусів тепла, місцями з регіоні можливі нічні заморозки, вдень передбачається 12 – 15 градусів вище нуля. Обійдеться без дощів».

За словами метеорологів, місцями в регіоні буде досить прохолодно – заморозки, вітри, хмарність. Тож радять тепло одягатися.

Софія Романська