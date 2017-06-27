Професійний газон та автоматизована система поливу – у неділю Вишнівець отримає стадіон екстра класу. ФОТО

Далі почнеться прибирання території і підготовка до зустрічі гостей та до масштабного відкриття, яке відбудеться 2-го липня за участю легенд футболу та популярного виконавця Dzidzio.

Голова Вишнівецької об’єднаної територіальної громади Володимир Кравець, ще до виборів на цю посаду взявся за місцевий стадіон. Об’єкт знаходився у вкрай поганому стані, його реконструкція, а по суті нове будівництво, обійшлося у 2 млн. 600 тис. Стадіон освітлюється, має електронне табло, встановлені трибуни критого типу, розраховані на 1500 місць. Для спортсменів передбачено 12 душових кабінок, а також туалети – окремо для спортсменів, окремо для глядачів. Окремою окрасою і гордістю нового стадіон є його професійне покриття.

– Газон забезпечила спеціалізоване підприємство з Ладижина Вінницької області, а будівельні роботи виконували місцеві майстри. Вибираючи газон, я поїхав у Львів, щоб подивитись який він у них, але якщо відверто, їх трава мені зовсім не сподобалася. І коли ми дізналися, що на Вінниччині, у Ладижині є компанія, що професійно займається вирощування газонної трави, клієнтами якої є всі професійні футбольні клуби – одразу поїхали, аби подивитися. І коли я побачив цю траву, то сказав, що саме вона має бути на нашому стадіоні, яка би не була її ціна. А вона, до речі, усього на кілька гривень відрізнялася від львівської, – розповідає Володимир Кравець.

Для догляду за газоном облаштували і професійну систему поливу американського зразка, які включають 38 форсунок із комп’ютерною системою керування. Система оснащена датчиками дощу та вже пройшла перше «бойове хрещення» спекою.

Окрім реконструкції самого стадіону, було прокладено кілометр дороги та ще більша протяжність тротуару. Роботи біля стадіону не єдині, які в проводяться у Вишнівці. Зокрема, зайнялися благоустроєм парку, що у центрі міста. Тут демонтували старий фонтан і на його місці незабаром з’явиться новий, гранітний водограй з підсвічуванням. Окрім того, вкладають тротуар та замінюють бордюри, які тягнуться до траси «Кременець-Тернопіль».