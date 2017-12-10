Продовживши мораторій на продаж с/г земель, ми запобігли багатьом махінаціям проти простих людей, – нардеп Микола Люшняк

Рішення підтримали 236 народних депутатів, пише Українська правда.

До порядку денного було включено законопроект про продовження мораторію на рік (№7350), схвалений комітетом.

Законопроект №7350 був поданий до парламенту 30 листопада.

Ініціаторами проекту виступили сім народних депутатів: Микола Люшняк, Валерій Давиденко, Іван Рибак, Андрій Кіт (фракція Блок Петра Порошенка), Сергій Лабазюк (група Воля народу), Олег Кулініч (група Партія Відродження), і Артем Вітко (фракція Радикальної партії).

Проект закону пропонує продовжити мораторій на відчуження сільгоспземель до моменту врегулювання на законодавчому рівні процедури обороту земель сільгосппризначення і розробки необхідних нормативно-правових актів, але не раніше 1 січня 2019 року.

“Навколо цього є багато популізму, але саме у законопроекті про продовження мораторію є досить багато правильних речей, – прокоментував прийняття закону №7350 його автор, народний депутат України від Тернопільщини Микола Люшняк. – Якщо би ми сьогодні не повернулися до цього питання, вже після нового року ми б мали багато судових тяжб. Адже кожен трактував би закінчення терміну мораторію по-своєму, не вчитуючись у земельний кодекс. Вже менше ніж за місяць було би багато ошуканих та обманутих людей через незрозумілі купівлі-продажі. Цим законом ми запобігли багатьом маніпулюванням, які певні кола вже готові були роботи з 1 січня 2018 року. Цей законом стане перешкодою махінаціям та оборудкам навколо сільськогосподарських земель.

До того ж, цей нормативний документ обговорювався у багатьох профільних об’єднаннях – Асоціації землевласників, Асоціації фермерів, Асоціації власників земельних паїв тощо. Жоден з керівників цих структур не заперечує проти врегулювання ринку землі, але всі хочуть бачити чіткі правила роботи та готові йти на компроміс. Маю надію, у депутати нашого восьмого скликання таки зможуть знайти цей компроміс. Ця проблема накипіла у всього українського народу”.