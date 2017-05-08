Продовження скандалу: тернопільського архієпископа-гульвісу зробили керуючим Хмельницькою єпархією. ВІДЕО

08/05/2017 Розмір тексту:

Скандал із архієпископом Мстиславом, який очолював Тернопільську та Хмельницьку єпархії Української автокефальної православної церкви, після танців і розваг із дівчатами та алкоголем у місцевому кафе, бійкою, візитом заміжньої жінки до нього додому, звільненням з церкви взагалі, набирає нових обертів. Адже після п’яти місяців він знову служить у церкві.

Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Тиждень.

“Рішенням архієрейського собору, предстоятелем Української автокефальної церкви Блаженнішим митрополитом Макарієм було прийнято рішення поновити владику Мстислава на посаді керуючого Хмельницькою єпархією з титулом архієпископ Хмельницький та Камянець-Подільський”, – говорить керівник Фонду пам’яті Блаженнішого митрополита Мефодія Наталія Шевчук.

Вона багато років була помічницею покійного предстоятеля УАПЦ митрополита Мефодія, вважає це рішення ганебним.

Колишнього гультяя-очільника Тернопільської і Хмельницької єпархій УАПЦ Мстислава поки що вернули тільки на Хмельниччину. У Тернопільську єпархію – ще ні. Хоча вже звільнили єпископа Віктора Бедя, який після вигнаного Мстислава, став на його місце. Таке скандальне рішення з виправданням порушника церковних канонів, і відновленням на посадах, буквально збурило священиків Тернопільської єпархії, які в п’ятницю терміново зібралися радитися, яким шляхом іти далі. До них терміново з Києва виїхав предстоятель церкви Макарій.

“Духовенство не сприймає взагалі кандидатуру владики Мстислава, як людини, яка може повернутися загалом до УАПЦ. Це ганьба, ця людина знехтувала своїми архієрейськими обов’язками. Вона втратила взагалі відчуття реальності, як на мене. І задавалось питання, яке саме покаяння пройшов владика Мстислав, за які такі заслуги його повернули в лоно нашої святої церкви. Владика Макарій не зміг відповісти на це питання. Це на вчорашніх зборах у Тернополі”, – каже Наталія Шевчук.

На тих же зборах лунали ідеї про відхід до Київського патріархату частини єпархії. Тож найближчим часом на зібранні великої ради духівництва області мають ухвалити рішення, що робити далі. І сумнівно, що скандал обмежиться тільки Тернопільщиною. Бо думки парафіян УАПЦ стосовно Мстислава не надто поблажливі.

Предстоятель УАПЦ митрополит Макарій у телефонній розмові пояснив ТСН.Тижню, що рішення про поновлення Мстислава було ухвалене, бо, мовляв, у Хмельницькій єпархії тече дах і архієпископ-гульвіса єдиний, хто може його відремонтувати.

“Запропонував архієрейський собор, у нас соборноправна церква, і дали йому випробовування – там є приміщення єпархіальне, вже все тече, і якщо будуть згодні священики, він має зробити те приміщення”, – сказав Макарій.

Пояснив, що, мовляв, більше нікого не знайшли, “бо зараз ніхто не хоче трудитися”.

Власне, очільник УАПЦ каже, що дав Мстиславу черговий останній шанс. Він буде правити Хмельницькою єпархією вже без претензій на Тернопільську.

Хоча, чи може змінитися людина, яка перебуваючи в такому сані, систематично порушує канони церкви. Порушує навіть після загулу в нічному клубі, порушує вдома з жінкою замість покаяння в монастирі, порушує навіть уже після оприлюднення цієї інформації. 24 лютого на річницю пам’яті спочилого очільника УАПЦ Мефодія, іще перебуваючи поза штатом церкви, Мстислав прийшов до церкви напідпитку.

Раніше, на Пасху, заручившись підтримкою місцевої організації УНСО, архієпископ Мстислав намагався силою потрапити до храму, щоби провести службу, проте в останній момент відмовився від цієї ідеї. Але щось підказує, що цей монах Мстислав іще дасть підстави згадати про себе.