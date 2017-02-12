Продавати речі через Інтернет стало небезпечно

12/02/2017 0
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На Тернопільщині аферисти вже добралися до Інтернет-продавців. Вони придумали нову шахрайську схему, як надурити тих, хто продає речі через Інтернет. Відтак  жителів Тернопільщини просять бути обережними.

Аферисти відправляють з власного телефону СМС про оплату товару. Продавці, отримавши  повідомлення про те, що на банківський рахунок надійшла оплата – віддають товар, не звертаючи увагу на важливу деталь: відправлене смс не від банку, а зі звичайного телефону.

«Такі випадки на Тернопільщині почали траплятися дуже часто. Люди, які продають речі через Інтернет, дуже часто не уважно читають СМС про оплату. І як наслідок – стають жертвами шахраїв. Проте той факт вони усвідомлюють надто пізно. Тому прохання до всіх, хто продає певні речі через Інтернет – бути уважними», – каже начальник управління кримінального розшуку ГУНП в області Михайло Шмиглик.

Також правоохоронці нагадують: аферисти часто надсилають повідомлення на мобільні телефони громадян, у яких йдеться, що хтось з рідних у небезпеці і необхідні гроші на порятунок. У таких випадках радять відразу звертатися до поліції.

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