Проблему заробітних плат медиків області – вирішено! Інфографіка

23/12/2017 0
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Тернопільщина отримала останній розподіл коштів Держбюджету на заробітні плати медикам. Кошти надійдуть у райони, де виникла заборгованість.

Зокрема, за ініціативи голови Тернопільської обласної державної адміністрації Степана Барни та народних депутатів України від Тернопільщини, які змогли донести потребу у цих коштах Прем’єр-міністру України Володимиру Гройсману, постановою Кабіму нам виділили понад 65 мільйонів гривень. Ще більше 8 млн. грн. на погашення заборгованості на сесії обласної ради виділили з обласного бюджету. Це, за словами Степана Барни, вагомий крок з боку держави на підтримку районів, які допустили таку ситуацію у себе на місцях.

Детальніше про те, скільки коштів отримали райони, – в інфографіці.

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