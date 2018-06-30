Про журналістів, корупцію і вигнання: десять афоризмів з коментарями

30/06/2018 Розмір тексту:

«Афоризм – це оригінальна закінчена думка, висловлена і записана в лаконічній текстовій формі, і яка потім неодноразово відтворюється іншими людьми» (Вікіпедія)

“Журналістика – мистецтво перетворення ворогів на гроші”

Справді? Не помічав. Недругів ніби трохи побільшало, а от грошей…

“Відмова – це прихована пропозиція підняти ціну”

Тактика взаємостосунків між тим, хто “дає” і тим, хто “бере”

“Нічний клуб – місце, куди люди, яким нічого згадати, приходять, щоб забутися”

Лише для цього? Поліцейські рапорти свідчать про інше…

“Непитущий – людина зі слабким характером, яка не може встояти перед спокусою відмовити собі в задоволенні”

Трохи “закручено”, але, загалом, правильно

“Нація – спільнота людей, яких об’єднує ілюзія про спільних великих предків”

Хіба ні?

“Лікування – це протиборство організму і заробітку”

І вічний бій – нам спокій тільки сниться

“Панегирик – це некролог для живих”

…і основний зміст титульних сторінок місцевих ЗМІ

“Культура – все те, що робимо ми і чого не роблять мавпи”

Пройдіться нашими парками – може скластися й інша думка

“Корупція – хвороба брудних рук”

Чому ж? Часто вони бувають дуже навіть доглянутими

“Вигнання: в одних країнах – найтяжче покарання, а в інших – за нього борються найкращі”

Інформація для роздумів М.Саакашвілі

Ігор Дуда