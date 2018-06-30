Про журналістів, корупцію і вигнання: десять афоризмів з коментарями
«Афоризм – це оригінальна закінчена думка, висловлена і записана в лаконічній текстовій формі, і яка потім неодноразово відтворюється іншими людьми» (Вікіпедія)
“Журналістика – мистецтво перетворення ворогів на гроші”
Справді? Не помічав. Недругів ніби трохи побільшало, а от грошей…
“Відмова – це прихована пропозиція підняти ціну”
Тактика взаємостосунків між тим, хто “дає” і тим, хто “бере”
“Нічний клуб – місце, куди люди, яким нічого згадати, приходять, щоб забутися”
Лише для цього? Поліцейські рапорти свідчать про інше…
“Непитущий – людина зі слабким характером, яка не може встояти перед спокусою відмовити собі в задоволенні”
Трохи “закручено”, але, загалом, правильно
“Нація – спільнота людей, яких об’єднує ілюзія про спільних великих предків”
Хіба ні?
“Лікування – це протиборство організму і заробітку”
І вічний бій – нам спокій тільки сниться
“Панегирик – це некролог для живих”
…і основний зміст титульних сторінок місцевих ЗМІ
“Культура – все те, що робимо ми і чого не роблять мавпи”
Пройдіться нашими парками – може скластися й інша думка
“Корупція – хвороба брудних рук”
Чому ж? Часто вони бувають дуже навіть доглянутими
“Вигнання: в одних країнах – найтяжче покарання, а в інших – за нього борються найкращі”
Інформація для роздумів М.Саакашвілі
Ігор Дуда
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