Про жінок, щастя і смерть: хроніка тижня від “За Збручем”

29/09/2017 Розмір тексту:

Світ

Чому вибори у Німеччині мають цікавити українців

За результатами виборів до німецького Бундестагу блок партій ХДС/ХСС на чолі з Ангелою Меркель набрав найбільшу кількість голосів. Водночас соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) показала найгірший результат за весь час після Другої світової війни. Зате вперше з часів Третього рейху до вищого законодавчого органу країни пробилася праворадикальна сила – “Альтернатива для Німеччини”. Те, що німецькі праві популісти пропонують жорсткіші підходи до міграційної політики і називають Гітлера “неоднозначною фігурою”, цікавить, передусім, самих німців, а от їхні заклики зняти санкції з Росії мають бути цікавими нам, українцям. За умови, якщо неприємне називати цікавим. Втім, політологи прогнозують, що нова коаліція під проводом Меркель дотримуватиметься попереднього курсу в зовнішній політиці. В тому числі й у життєво важливому для нас питанні тиску на Росію.

З якою думкою “відійшов” засновник Playboy?

У США в 91-річному віці помер засновник еротичного журналу Playboy Х’ю Хефнер. Смерть, як повідомляється, настала з природної причини, а не внаслідок зловживання віагрою, що можна було припустити, виходячи з прижиттєвого іміджу небіжчика. Своє знамените дітище Хефнер заснував у 1953 році, а в рубриці “Дівчина місяця” на обкладинці першого випуску знялася Мерилін Монро. Playboy швидко став знаковим брендом, а його логотип у вигляді кролика з галстуком-метеликом на шиї використовується й іншими підрозділами компанії, включаючи клуби і ресторани. Хефнер підняв престиж свого журналу на таку висоту, що публікувати свої твори в ньому погоджувалися видатні американські письменники. Крім усього іншого, ексцентричний і велелюбний засновник “Плейбоя” запам’ятався і своїми неординарними висловлюваннями, як от: “Головною цивілізаційною силою світу є не релігія, а секс”. Цікаво, чи з цією думкою він відійшов у потойбіччя?

Україна

“Презент” від Путіна чи недбалість?

Не дає занудьгувати ненька-Україна – лише поринеш у елегію тихої осені з бабиним літом, як тут раптом: “Ба-бах!! Ба-ба-бах!!!”. І не десь на Донбасі, а в центрі країни, на Вінничині, біля міста з мальовничою назвою Калинівка. Увечері 26 вересня тут почали вибухати артилерійські склади. “Бабахкати” там було де і було чому: як повідомив журналіст Ю.Бутусов, площа складів – понад 1000 га, і вони були заповнені боєприпасами різних типів. Аналітики одразу ж пустилися в конспірологію: ага, 26 вересня… день народження Президента П.Порошенка… “презент” від В.Путіна… Місцеві жителі не стали розбиратися в причинах і заходилися тікати хто куди ще до того, як розпочав роботу центр Вінницької поліції з евакуації. То що ж спричинило черговий феєрверк: кричуща недбалість, замітання слідів зловживань чи диверсія? Якщо остання, то вона теж, напевно, не обійшлася без чиєїсь недбалості, або ж, як прозоро натякнув радник глави МВС З.Шкіряк, без чийогось “дружнього” сприяння з української сторони…

П’ятигодинне щастя генпрокурора

Генпрокурор Юрій Луценко одружив свого старшого сина Олександра. Весілля святкували у фешенебельному закладі Queen Countrу Club поблизу Києва за присутності численних VIP-гостей. Якби серед них ще й були Б.Розенблат, М.Поляков чи О.Довгий, з якими генпрокурор завзято воював на засіданнях парламентського комітету влітку, то з сутністю української політики все було б остаточно зрозуміло. Спроби знімальної групи програми «Схеми» зафіксувати подію закінчились нападом на журналіста та оператора з боку співробітників Управління державної охорони (УДО). Сам новоспечений свекор відреагував на закиди в соцмережах у своєму стилі: “Що вам не подобається? Мій син, відвоювавши під донецьким аеропортом, не має права на весілля? Чи я не маю права запросити своїх друзів? Повернувши країні 50 млрд. грн., я маю право на особисте 5-годинне щастя”, – написав Ю.Луценко у Facebook. Він також відмовився коментувати дії співробітників УДО, зазначивши, що вони “підлягають оцінці їхнього керівництва”.

Жінки і футбол

Футбольні справи у форварда “Динамо” Артема Кравця йдуть не блискуче, але, попри це, у нього є всі шанси надовго залишитися у вдячній пам’яті… пацієнток пологового відділення райлікарні м.Сокаля, що на Львівщині. Ще в період виступів за іспанську “Гранаду” Артем роздобув футболки “зірок”, які виступали у Примері: гравців “Реала”, а також Ф.Торреса, Суареса, Неймара… Опісля він виставив їх на благодійний аукціон і за виручену доволі солідну суму разом з дружиною Анною придбав обладнання для згаданого відділення. Крім цього, спонсор, який купив одну з футболок, зголосився зробити там за свій рахунок ремонт. Їхніми спільними зусиллями у пологовому відділенні, де не було навіть найнеобхіднішого, з’явилося сучасне устаткування. Не виключено, що тепер серед тамтешніх новонароджених значно зросте кількість Артемів і Анн. І не виключено, що жінки, які раніше ставилися до футболу як до “дурнуватої біганини”, кардинально змінять свою думку…

Тернопіль

Грамотність зростає, але… вколотися треба

Невелика, але втіха: високі вимоги на ЗНО, можливо, даються взнаки і грамотність населення поволі зростає. Коли раніше на стовпах і дверях під’їздів висіло “Зніму квартиру”, то тепер дедалі частіше можна зустріти “Винайму квартиру”. А якщо ще й додається “Охайність і порядність гарантую”, то довіра до такого орендаря, напевно, зростає. Менше тішить “сприяння” з Заходу у вигляді нового штаму вірусу грипу “Мічиган”, який циркулюватиме Україною цього епідсезону разом з уже відомими гостями – “Брісбен” і “Гонконг”. Епідеміологи радять обов’язково щепитися. Між тим, світає дедалі пізніше і принагідно згадується заклик одного з місцевих депутатів до колег вставати рано-вранці й щосили трудитися на благо громади. Трохи тривожно за звитяжця і його можливих послідовників – темно ж бо, а в темряві багато не напрацюєш… Та й нечисть усіляка вилазить в таку пору… Чи варто так важити своєю безпекою “одному з провідних політиків краю”?

Ігор Дуда