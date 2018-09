Про урожай, нову поліцію і безславний кінець: хроніка тижня від “За Збручем”

07/09/2018

Світ

Як Путін погрожував “розчавити” українську армію

Екс-президент Франції Франсуа Олланд, залишивши посаду, узявся за звичну для багатьох своїх колег справу – написання спогадів. У своїй книзі “Уроки влади” він, серед іншого, згадує, як узгоджувалися і підписувалися мінські угоди. За словами Олланда, під час тих напружених переговорів Путін і Порошенко постійно підвищували голос один на одного. Врешті-решт, Путін настільки рознервувався, що почав погрожувати “остаточно розчавити” українську армію. Це, на думку Олланда, переконливо вказувало на присутність регулярних російських військ на сході України. Екс-президент Франції також зазначає у книзі, що глава України Петро Порошенко невідступно боронив суверенітет своєї країни, в той час як В.Путін домагався автономії для окупованих областей Донбасу і при цьому заперечував свій прямий зв’язок із сепаратистами. “Його мета – максимально послабити Київ, сподіваючись згодом побачити при владі команду, більш поступливу російським інтересам і віддалену від Євросоюзу”, – робить висновок Ф. Олланд.

Расизм у німецькому футболі

Півзахисник лондонського “Арсенала” і збірної Німеччини Месут Озіл оголосив про завершення кар’єри в національній команді. “Ставлення з боку Німецького футбольного союзу змусило мене перестати прагнути носити футболку збірної Німеччини. Я почуваю себе непотрібним. Коли ми перемагаємо, то я німець, а якщо програємо – відразу ж стаю іммігрантом. З важким серцем і після тривалих роздумів я прийняв рішення не грати більше за збірну Німеччини, оскільки постійно відчуваю до себе расистське і нешанобливе ставлення”, – написав етнічний турок Озіл у Twitter. Заради справедливості: таке ж ставлення він, мабуть, відчуває і в “Арсеналі”, оскільки зараз нечасто з’являється в основному складі “канонірів”. “Месут – відомий футболіст і заслуговував кращого прощання зі збірною. Однак його слова про расизм – це нісенітниця”, – так відреагував на заяву Озіла його партнер з Bundesteam Тоні Кроос.

Україна

Безславний кінець так званого “глави” так званої “республіки”

Недаремно кажуть: “Скільки мотузку не плети, а кінець їй буде”. Слідом за найбільш одіозними ватажками бойовиків “Моторолою ” і “Гіві” минулого тижня отакий безславний кінець спіткав главу так званої ДНР Олександра Захарченка. Його підірвали у центрі Донецька в кафе із промовистою назвою “Сепар” – улюбленому місці ватажків бойовиків. Захарченко отримав важке поранення і помер у лікарні. За джерелами ЗМІ, внаслідок вибуху загинув ще один функціонер ДНР, а дев’ятеро осіб зазнали поранень. Терористичне керівництво традиційно звинуватило у замаху українських диверсантів і вже, за повідомленнями, провело десятки затримань і навіть отримало “зізнання”. На думку ж глави СБУ Василя Грицака, мова йде про ліквідацію російською стороною найбільш небажаних свідків подій 2014 року. Ще однією можливою версією є кримінальні “розборки” на комерційному грунті.

Хто з українських випускників найздібніший і найпрацьовитіший?

Хто з випускників українських шкіл вирушає здобувати вищу освіту за кордоном? Звісно ж, найздібніші та найпрацьовитіші – адже соціальні ліфти і соціальна справедливість у нас діють безвідмовно. А хто з них найздібніший і найпрацьовитіший? Тут, як мовиться, і до ворожки ходити не треба – ну звичайно ж, діти першої особи держави. Дочки-двійнята Президента Петра Порошенка Олександра та Євгенія стали студентками британських навчальних закладів. “Дочки вступили до University of the Arts in London і University College London на спеціальності “Анімація” та “Економіка”. “У цьому рішенні ми підтримали їх, щоб дати можливість дівчаткам самостійно отримати професію на загальних умовах – без привілеїв, що вони діти Президента України”, – розповіла перша леді Марина Порошенко. Вона також додала, що дівчата після отримання дипломів збираються повернутися до України і “працювати на благо українського народу”. Ось так, пліткарі та недоброзичливці!

“На жаль, він помер”, – одіозний Медведчук прокоментував ситуацію з Сенцовим і Стусом

Представник від України у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Віктор Медведчук заявив, що РФ не допустить смерті українського режисера Олега Сенцова у в’язниці. “Існує така річ, як примусове годування. Це допускається за правилами тримання під вартою”, – підкреслив кум Путіна, додавши, що веде переговори про звільнення Сенцова. Адвокат, збагачений досвідом, якщо так доречно сказати, захисту Василя Стуса зазначив, що “не бачить нічого спільного” у ситуації з Сенцовим і Стусом. За його словами, у той час він був лише “молодим адвокатом, котрого відправили розглядати справу, яку інші вважали незручною, і він не міг діяти по-іншому… Стуса визнали винним за законами того часу. Коли закони змінились, справу було закрито. На жаль, він помер”, – розповів Медведчук. “Треба вести переговори з РФ, пропонувати когось на заміну з тих, кого Україна може звільнити, щоб звільнити тих, свободи яких ми бажаємо, тих, хто сьогодні перебуває під вартою в РФ”, – додав він. Також Медведчук повідомив, що не має бажання спробувати себе в амплуа кандидата в президенти.

Тернопілля

Про урожай і нову поліцію

Трохи може закрутитися голова, коли на інформаційних сайтах читаєш: “На Тернопільщині цього року зібрали добрий урожай, – стверджують у департаменті агропромислового розвитку ОДА. Незважаючи на втрати через погодні умови, аграріям вдалося зробити достатні запаси зернових і овочів”. А в неділю на Театральному майдані навіть дякуватимуть Творцеві за той же врожай. І – зовсім поряд: “Стрімке подорожчання хліба прогнозують восени в усіх регіонах України. Підприємці пояснюють це значними втратами врожаю через негоду”. Зате, як стало відомо, непоганий “урожай” тривалий час збирали співробітники поліцейської станції на залізничному вокзалі Тернополя. Молоді (27-37) років представники нової поліції, які, вочевидь, успішно пройшли відбір у неї, шляхом банального шантажу відбирали у тих, хто “засвітився” на якомусь правопорушенні, гроші, золоті прикраси, мобільні телефони, інші цінності. А ще, здається, зовсім недавно трохи епатажна Ека Згуладзе запускала голубів у небо, зворушливо напучувала новобранців поліції на звитяжну працю, а вони обіцяли, що докладуть усіх зусиль і так гарно робили селфі …

Ігор Дуда