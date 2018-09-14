Про українок і Дикий Захід: хроніка тижня, що минає

14/09/2018 Розмір тексту:

Світ

Побачити Париж і померти

Відома своїми красотами Франція знову нагадала про себе як про не дуже певне місце з точки зору суспільної безпеки. “Побачити Париж і померти” – ця знаменита фраза Іллі Еренбурга цілком могла визначити долю двох туристів з Великобританії, котрі вирішили провести минулий weekend у французькій столиці. Вони а також ще п’ятеро місцевих мешканців мали нещастя опинитися пізно увечері на набережній річки Луари. Саме там їм вирішив оголосити локальний “джихад” озброєний ножем виходець з Афганістану. Внаслідок його нападу четверо осіб потрапили у лікарню в критичному стані. Лише після того, як “гість зі Сходу” наробив чимало лиха, його затримали правоохоронці. Крім ножа, у нього виявили ще й залізний прут. Втім, оголошувати нападника терористом поліція не квапиться. “Ознак терористичної атаки на даний момент не виявлено”, – заявили її представники. Залишається сподіватися, що потерпілим від усвідомлення цього стане легше…

Українки таки найкращі…

Науковці з університету Вашингтона і Фонду Білла Гейтса поставили собі за мету визначити, в яких країнах світу п’ють найбільше. Для цього були проаналізовані результати тисячі досліджень зі 195 країн. Виявилося, що 2,4 млрд. людей світу постійно, періодично або хоча б зрідка вживають алкоголь. Тобто кожен третій мешканець планети. За даними дослідження, найбільш питущими чоловіками в світі виявилися румуни. Друге місце розділили чоловіки з Португалії та Люксембургу, а третє – представники Литви і України. Зате наше чарівне жіноцтво відігралося за чоловіків – у рейтингу найбільш питущих жінок українки посіли перше місце (до слова: вони ще й прокататися полюбляють “під мухою”, а як гарно криють матом поліцейських – любо послухати!). Друге місце поділили між собою Андорра, Люксембург і Білорусь. Замикають трійку найбільш питущих дами з Швеції, Данії та Ірландії.

Україна

Кому подвійне громадянство?

Українська влада, схоже, втомилася відповідати на незручні запитання стосовно наявності в багатьох наших громадян паспортів інших держав. Отож, має намір дозволити, за певних умов, подвійне громадянство. Але лише в тому разі, якщо ці люди мають український родовід, готові сприяти зміцненню економіки, вдосконаленню системи освіти, інших сфер життя країни. Таку думку висловив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. «Я вважаю, що маємо дозволити подвійне громадянство, але за певних мов. Хіба ми можемо не звертати увагу на те, що є тисячі людей – реальних патріотично налаштованих українців у Канаді, США, Австралії, інших країнах, які хотіли б тут попрацювати? Вони готові приїхати і працювати тут за українську зарплату, але стикаються з труднощами – не можуть працевлаштуватися, скажімо, за канадським чи американським паспортом. А в той же час тисячі представників угорської, румунської та інших меншин в Україні мають два паспорти», – зазначив міністр.

Про Януковича і Савченко

Колишній відданий image-maker Віктора Януковича і самовідданий коректор його численних мовних ляпів Ганна Герман, ставши persona grata на телеканалах, поділилася на одному з них ностальгічними спогадами про минуле. «Під час правління Януковича життя була набагато кращим, стандарти економічні – вищими, був соціальний захист. Зараз багато хто це розуміє, але для того, щоб ім’я Януковича вийшло на такий рівень, щоб люди покликали його назад – для цього потрібно дуже багато працювати», – заявила вона. При цьому Г.Герман вважає, що у колишніх керівників не було іншого виходу, як виїхати в Росію – «Інакше їх просто знищили б”. Також Герман висловилась про Надію Савченко. «Вона – плоть від плоті нашого народу… Вона – символ, і не вона себе на п’єдестал ставила. Її поставила влада, нею скористалися, її Героєм зробили, а потім, коли їм не сподобалося те, що вона говорить і що робить – вони взяли і посадили її в тюрму. Мені дуже шкода цю жінку», – сказала вона.

Чергова “сенсація” від Генпрокурора

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вже привчив громадськість до сенсаційних заяв з приводу нечестивців, на плечі яких невблаганний закон ось-ось покладе свою важку руку. Не стерлися з пам’яті і його полум’яні викривальні виступи на засіданнях комітету ВР, де розглядалися питання позбавлення недоторканності тих народних обранців, які привернули до себе пильну увагу Генпрокуратури. Але… відтоді, здається, жодна волосина не впала з жодної провинної голови. Навпаки – почуваються вони досить впевнено, залюбки виступають в політичних програмах, дають інтерв’ю в коридорах парламенту… Попри це, Ю.Луценко нещодавно заявив, що найближчим часом подасть до Верховної Ради подання на дачу згоди на зняття недоторканності з одного з народних депутатів, який, за словами Генпрокурора, “причетний до знищення частини оборонної промисловості України”. Звинувачення на адресу невідомого зловмисника (імені провинного нардепа Ю.Луценко не назвав) звучить грізно і “тягне”, можливо, на повноцінний довічний термін ув’язнення, та все ж сумнівно, що особа, про яку йдеться, вже зараз сушить сухарі…

Тернопілля

Що понесемо європейцям?

Цікаво: ми живемо в європейській державі, де взаємовідносини між громадянами регулюються законом і нормами моралі, чи на фронтирі в преріях Дикого Заходу, де правий той, хто швидше вихопить Colt або ж хто просто нахабніший? Якщо послухати владу, то ми уже в Європі або ж просто перед самим порогом до неї. То що, переступивши цей поріг, понесемо європейцям наші традиції Гуляй-поля? Два суб’єкти господарювання самовільно захопили земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею понад 115 га на території однієї із сільських рад. Мешканців, приміром Голландії чи Люксембургу, з їхніми далеко не безкрайніми просторами, такий розмах “підприємницької ініціативи”, напевно, щиро здивував би… Поза тим, наші обивателі поступово набувають звичок носити у кишенях, крім звичних речей (ключів, запальничок, гребінців), ще й гранати із запалом. А тим часом фактурний народний депутат виклав у мережі фото яхти, зазначивши, що робитиме по завершенні політичної кар’єри (“Стану піратом!”). Сомалійським конкурентам у районі Африканського Рогу доведеться потіснитися?

Ігор Дуда