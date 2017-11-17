Про терористів, політиків і… буряки: хроніка тижня, що минає

17/11/2017 Розмір тексту:

Світ

Ісламісти пригрозили футбольним зіркам “тотальним терором”

Спорт – поза політикою? Останні події свідчать, що це “стерильне” гасло неухильно відходить у минуле. Радикально налаштовані ісламські групи влаштували жорсткий “пресинг” футбольним “зіркам” Мессі та Неймару і погрожують обом смертю. В соцмережах з’явилися жахаючі картинки з прямими погрозами на адресу футболістів від прихильників терористичної організації ІДІЛ. На моторошних колажах з очей Мессі ллється кров, а Неймар з виразом страждання на обличчі стоїть на колінах. Ісламісти пообіцяли дістатися до обох футболістів під час ЧС-2018 в Росії та влаштувати “тотальний терор всім ворогам Аллаха”. Варто нагадати, що ІДІЛ уже не вперше висловлює погрози відомим особам зі світу футболу. Дещо раніше терористи возвели в ранг “ворога Аллаха” тренера збірної Франції Д.Дешама. Чи, бува, не за відлучення ним від збірної Бенземи, алжирця за походженням?

Шаман не допоміг: у Росії помер відомий гуморист

Ставлення до нього останнім часом в нас було неоднозначним, але, думаю, в багатьох поняття дотепного гумору і влучної, їдкої сатири в 90-ті роки асоціювалося саме з ним. На 70 році життя помер Михайло Задорнов, автор багатьох гуморесок, чимало з яких розходилися на цитати. Варто лише згадати “А теперь буду сказать без бумажки”, в якій тонко висміюється намагання напівграмотної, недорікуватої, але наділеної непомірною самовпевненістю особи вчити правильно висловлюватися інших. Персонаж дуже вже асоціювався з останнім генсеком КПРС М.Горбачовим, тому, за словами Задорнова, він завжди відчував при зустрічах з творцем перебудови деяку незручність. Останні роки “генератор сміху” боровся зі страшною хворобою – раком мозку. Лікування в Німеччині не дало результату, відтак Задорнов спробував використати останній шанс, що більше нагадував хапання за тоненьку соломинку – звернувся до шамана, який лікував його травами і заклинаннями. Не допомогло…

Україна

Цікаве спілкування “на трьох”

Доволі цікаве спілкування “на трьох” вийшло у журналіста Д.Гордона і народних депутатів Н.Савченко та І. Мосійчука. Останній, ледь отямившись від недавніх потрясінь, опублікував фрагмент переписки Савченко і Гордона щодо перемовин з сепаратистами, заявивши, що стосується вона В.Медведчука. “Це політична корупція, яка загрожує національній безпеці!!! НАБУ, СБУ, ГПУ, ау?”, – написав Мосійчук у Facebook. А оскільки ні Савченко, ні Гордон за словом, часто доволі гострим, у кишеню не лізуть, їхня реакція не забарилася. В ефірі каналу 112 Н. Савченко сказала, що Мосійчук нагадує їй “зашореного коня, який летить вперед і, поверхнево аналізуючи, показує недалекість свого розуму”. А Д.Гордон додав, що, прочитавши пост Мосійчука, “ржав як кінь”. І що було б значно цікавіше, якби Мосійчук показав свою… чоловічу гордість. Останній відреагував одразу, зазначивши, що бажання побачити оту його “гордість” є проблемою людей, які його висловлюють. З усіх трьох, щиро кажучи, трішки здивував Гордон – перебір… Далі буде?

“Офірна коза” у “безрозмірній” відпустці

Мабуть, жодна жінка з сонму української еліти періоду незалежності не притягувала до себе стільки оціночного негативу, як голова НБУ Валерія Гонтарєва. У цьому з нею, напевно, могла б змагатися лише одіозна Наталія Вітренко. Діапазон закидів на адресу головного банкіра країни був широким: від припухлого (з відомої причини) обличчя – і до вельми сумнівних і дуже непопулярних в народі банківських оборудок. Чи були вони власною ініціативою палкої любительки рок-музики, чи їй заздалегідь у якомусь високому кабінеті була визначена роль громовідводу чи офірного цапа (офірної кози?) – відповідь на це питання наразі оповита мороком і тишею. Яку, як відомо, дуже люблять гроші. Наразі ж В.Гонтарєва перебуває у “безрозмірній” відпустці. І перебуває, разом з родиною, не в неспокійній Україні, в громадян якої до неї накопичилося дуже багато запитань, а, як повідомляється, “в одній з європейських країн”. Мабуть, для такої конспірації є вагомі причини…

Війна міністра і керівника Укрзалізниці виллється у… рок-композицію?

Ще недавно Міністр інфраструктури Володимир Омелян завзято воював з колишнім главою Укрзалізниці Войцехом Бальчуном. За словами Омеляна, Бальчун на своїй посаді не проводив реформи, а «ходив домовлятися з політиками». Врешті-решт, ексцентричний польський підприємець, достатньо “нахімічивши”, на думку В.Омеляна, в Україні, подав у відставку і поїхав на батьківщину займатися, в тому числі, й справами свого рок-гурту Chemia (“Хімія”). А самому В.Омеляну зараз, схоже, не до співу, в тому числі й рокового. НАБУ взялося проводити слідчі дії за фактом його можливого незаконного збагачення і декларування (теж можливого) недостовірних даних. Замиготіли будинки вартістю мільйони гривень, далеко не найдешевші автівки Lexsus RX 350 і BMW X5…, Усе це, на думку слідчих, пан міністр забув вказати у е-декларації. В.Бальчун, не виключено, зловтішається і відчуває натхнення для складання нової рок-композиції.

Тернопіль

Обурені люди і дружня порада

Нехай і глибока осінь, депресивна пора, а життя вирує і на Тернопільщині, і в самому “файному” місті. Дорогами вантажівки везуть фірмову культуру наших полів – цукровий буряк. Везуть так, що автошляхи перетворюються на болото. Люди обурені, та що до того приватним АТП і підприємцям… За “Березолем” закипіли будівельні роботи із зведення 9-поверхівки вкупі з гаражем та паркінгом. Мешканці навколишніх будинків теж обурені й протестують, та що до того забудовникам і тим, хто їх підтримує… Песики, в тому числі ті, які мають дбайливих господарів, продовжують прикрашати своїми фекаліями клумби на прибудинкових територіях. Мешканці однієї з вулиць (теж обурені) почепили таблички з написом “Вигул собак заборонений”. Без знаку оклику в кінці. Якщо врахувати, що у нас і суворе “Не курити!”, і знаки обмеження швидкості повсюдно ігноруються, то ця заборона, мабуть, сприйматиметься як дружня порада, щось на кшталт “Не розчиняйте вікна, бо застудитеся”…

Ігор Дуда