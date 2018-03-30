Про терористів, неадекватів і благородний вчинок: хроніка тижня, що минає

30/03/2018 Розмір тексту:

Світ

Тероризм знову вдарив, несподівано і жорстоко

Ісламську державу Іраку та Леванту, більш відому як ІДІЛ, ніби й б’ють з усіх боків, а вона все ніяк не хоче капітулювати. Більше того – знову завдала неочікуваного і смертельного удару в уже добре “освоєній” нею Франції, в містечку Треб. Терорист-одинак, котрий раніше вже потрапляв у поле зору поліції за дрібні злочини, тепер вирішив, що називається, зіграти “по-крупному”. Захопивши у супермаркеті заручників, він вимагав звільнення одного з організаторів терактів у Парижі в листопаді 2015 р. Місцевий поліцейський, підполковник Арно Бельтрам, запропонував терористові обміняти себе на одну з жінок-заручниць і був смертельно поранений під час штурму. Зловмисника правоохоронці таки пристрелили, однак, якщо можна так висловитися, сальдо втрат – знову на користь тероризму: один знешкоджений маргінал – проти трьох загиблих і 16 поранених мирних обивателів. Знову він, тероризм, вдарив несподівано і жорстоко…

Помер засновник “МММ” Сергій Мавроді

Він стояв за рекламними сюжетами про “халявщика” Льоню Голубкова, який у 1994 році до смерті набридав телеглядачам своїми хвастощами. Він ще й залучив до цієї справи мексиканську актрису Вікторію Руффо, або ж “Просто Марію”, головну героїню популярного в той час серіалу. Він, за оцінками, оперував величезними сумами, але продовжував їздити громадським транспортом, і саме на автобусній зупинці його спіткав фатальний серцевий приступ. Мова про Сергія Мавроді, засновника сумнозвісної піраміди “МММ”, який помер у Москві у віці 62 років. Про покійних, як мовиться, слід говорити або добре, або нічого, але… Можна припустити, що багато хто з 10-15 млн. потерпілих від цього ошуканства бажав йому цього значно давніше – ще тоді, коли перша ейфорія від можливості казкового збагачення минула і почалися масові невиплати і такі ж масові зібрання росіян, отруєних першим досвідом “дегустації” ринкової економіки. Свої 4,5 роки тюрми за шахрайство нащадок грецького бога спритності та обману все ж отримав, але відбув увесь термін ще під час попереднього ув’язнення, поки тривало слідство.

Україна

Полігон для вирішення локальних конфліктів

Екс-прем’єр-міністр Анатолій Кінах є не лише, якщо вірити Вікіпедії, власником 90% акцій ТРЦ “Подоляни”, а й бажаним для телеканалів експертом з проблем української зовнішньої політики (у тій Вікіпедії, до речі, багато про що цікавого можна дізнатися, як от: екс-міністр економіки Богдан Данилишин (1965 р.н.), виявляється, у 1982 р. (!) закінчив Тернопільський педінститут – вундеркінд!). Так от, на думку А.Кінаха, Україні треба перестати повторювати, наче мантру, що “ми захищаємо Захід від російської експансії, тому дайте нам зброю і гроші”. Захід від цього вже втомився і потроху втрачає надію добитися від України виконання “домашніх завдань”: проведення дієвих реформ і, передусім, ефективної боротьби з корупцією. До того ж, позиція самого Заходу не є одностайною. Європа не заперечувала б проти замороження конфлікту на Донбасі, в той час як США схильні розглядати Україну як подразник у очеревині Росії, щоб не дати останній особливо “розслаблятися”. Таким чином, Україна стає полігоном, на якому провідні держави світу тестують методи вирішення локальних конфліктів.

Керівник САП у цікавій “сітьюейшен”

У вельми цікавій “сітьюейшен” опинився керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький. Його, людину, яка за посадою має знати і, як вправний лікар з фонендоскопом, чути, чим і як дихають табуни сановних корупціонерів, виявляється, залюбки… прослуховували самого. У його ж кабінеті, за допомогою хитромудрого і чутливого пристрою, вмонтованого в акваріум з рибками, який, вочевидь, слугував державному раднику юстиції 3 класу засобом релаксації. Одразу ж, як ведеться, з’явилися чутки про серйозні суперечності в стані антикорупційних відомств. І навіть про можливу відставку Холодницького, який, мовляв, “не виправдав сподівань адміністрації Президента”. Сам керівник САП, який на момент виявлення “жучків” перебував з візитом у Брюсселі, відреагував на новину і на чутки про свою відставку в змішаному “західняцько-одеському” стилі: “Без мене мене женили” і “Не дочекаєтеся”. А наостанок додав: “Шантажувати мене не треба, я робитиму свою роботу, навіть якщо лишуся сам на сам зі всіма».

Резонансна справа спускається на гальмах?

За клопотанням Генпрокуратури, президенту львівських “Карпат” Петру Димінському обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підстава – підозра у скоєнні в серпні минулого року ДТП, внаслідок якого загинула 31-річна жінка. Однак це суворе рішення зовсім не означає, що підозрюваному доведеться познайомитися із внутрішнім розпорядком у якомусь СІЗО – гучні заяви нашої правоохоронної системи на адресу “сильних світу цього” зазвичай обертаються таким же гучним “пшиком”. П.Димінський ще тоді, в серпні, не став чекати, коли правоохоронці виявлять до нього інтерес, і накивав п’ятами у сирно-годинникову Швейцарію. Звідти він робив вилазки в Туреччину на товариські матчі “Карпат” і, як заявляв його адвокат, висловлював “готовність” співпрацювати зі слідством”. Тим часом в Україні його вірний охоронець намагався взяти вину на себе, хоча це йому не вдалося – біологічні зразки, знайдені на місці події, належали не йому. Наразі оголошення П.Димінського у міжнародний розшук наслідків не дало; мати загиблої жінки встигла відмовитися від усіляких претензій і, схоже, справа, як і прогнозували скептики, тихенько спускається на гальмах…

Тернопілля

Чорний ринок і благородний вчинок

Ринок у нас чутливий до наближення свят і безпомилково реагує скачками цін вгору. А от про інший ринок – той, “чорний”, де торгують зброєю, розповів на наналі “112 Україна”колишній очільник ОДА і екс-начальник обласної ДАІ Михайло Цимбалюк. Там, за його словами, відбуваються “жахливі речі” – уже й автомати продають за $50, а гранати оптом – за $100… Може, й не настільки жахлива, та все ж неприємна річ сталася днями на Театральному майдані, який вибрав для “вигулу” свого Volkswagen Caddy якийсь нетверезий чи “обкурений” суб’єкт з Рівного. Ця місцина чимось приваблює неадекватів – декілька років тому один з них виліз на пам’ятник Т.Шевченку, а тепер ось “гість з Волині” вирішив перевірити тернопільську поліцію на оперативність. На тлі цих новин повідомлення про польку, яка вирішила загладити вчинок свого бовдура-сина, котрий не знайшов нічого кращого, ніж спалити герб України в місцевому ресторані, є, можна сказати, віддушиною. Жінка привезла виготовлений на замовлення герб і попросила вибачення. Можна сказати – достойно вийшла з ситуації, в яку потрапила не зі своєї вини. Але ж відповідальність батьків за своїх дітей ще ніби не скасовувалася…

Ігор Дуда