“Про те, що у Більче-Золотецькій лікарні ставлять травмованих чи поранених людей на ноги, говорять по всій Україні”, – Віктор Овчарук

22/09/2017 Розмір тексту:

21 вересня, відбулося урочисте відкриття двох відділень з використанням новітнього обладнання у Більче-Золотецькій обласній фізіотерапевтичній лікарні реабілітації.

Фізіотерапевтичне відділення лікарні вже мало відділи апаратної фізіотерапії, водолікування, теплолікування, басейн, сауну, інгаляторій та фітобар, кімнату штучного мікроклімату, ручні та апаратні масажі, а також лаз ЛФК та механотерапії.відтепер там запрацюють і відділення з наступними процедурами: підводний витяг хребта під нахилом (кут 450), киснева, озонова та гідромасажна ванни, 4-х камерна ванна для рук і ніг, а також відділення CPAP(сіпап) терапії для лікування апное сну.

У церемонії відкриття відділень взяли участь керівники області – голова облради Віктор Овчарук та голова ОДА Степан Барна,депутат обласної ради Володимир Іванишин, керівники району, очільники управління та відділу охорони здоров’я ОДА та РДА, колектив установи.

Вітаючи присутніх із створенням нових можливостей лікування та реабілітації у Більче-Золотецькійобласній фізіотерапевтичній лікарні, Віктор Овчарук наголосив:

– Сьогоднішня подія, котра нас тут зібрала, – дуже позитивна та матиме позитивне значення для краян. Завжди приємно відкривати нові заклади, філії, чи от як сьогодні,- відділення. Адже це означає, що область та наше суспільство в цілому рухається вперед, до кращого, успішнішого, якіснішого життя. Цей тиждень на Тернопільщині, проходить, так би мовити, «під знаком охорони здоров’я”. Днями у Збаразькому районному центрі первинної медико-санітарної допомоги відкрили електронний реєстр пацієнтів, а от сьогодні у вас – два нових відділення водолікування та діагностики та відділення СІПАП-терапії. Нині медицина пропонує різні методи лікування і ваша лікарня використивує їх уповні. Більче-Золотецька обласна фізіотерапевтична лікарня реабілітації користується заслуженої повагою, має хорошу репутацію не лише в краї. Про те, що тут у буквальному значенні ставлять травмованих, чи поранених людей на ноги говорять по всій Україні. Велике спасибі колективу, що допомагаєте учасникам АТО та членам їх сімей. Щороку ви оздоровлюєте, надаєте допомогу більше 5000 хворих у терапевтичному, травматологічному, неврологічному, кардіологічному, педіатричному відділеннях. Нинішнє відкриття відділення наклонної витяжки, кисневих, озонових та гідромасажних ванн, а також відділення СІПАП-терапії (CPAP терапії) для лікування апное сну значно розширить ваші можливості, а відтак наші краяни отримуватимуть значно більше якісніших медичних послуг.

Голова обласної ради підкреслив, що обласна рада докладає чимало зусиль, щоб підтримати заклад. До прикладу: на останньому пленарному засіданні 5 сесії Більче-Золотецькій лікарні реабілітації було виділено на різні потреби майже півмільйона гривень. Також на придбання медичної апаратури для сьогоднішнього відкриття окремого відділення з метою впровадження методики лікування синдрому апное сну, яка буде застосована для учасників АТО та інших груп пацієнтів, які мають факт зупинки дихання уві сні – 515,3 тис.грн. Для придбання медикаментів та харчування учасників АТО, з метою покращення лікування воїнів антитерористичної операції та членів їх сімей – 350 тис. грн.

З Фонду регіонального розвитку у поточному році виділено на реконструкція існуючої системи гарячого водопостачання (далі-ГВП) та підігріву басейну з використанням закритої геліосистеми для ГВП та не закипаючої зливної системи для підігріву басейну на основі всесезонних вакуумних колекторів на даху будівель КУТОР «Більче-Золотецька обласна фізіотерапевтична лікарня». Загальна кошторисна вартість – 3763,6 т грн. на умовах співфінансування. У свою чергу з обласного бюджету – 747,524 тис. грн. За кошти Державного фонду охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській області проведено реконструкцію очисних споруд продуктивністю 150 куб. метрів на добу Більче-Золотецької обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації на суму 5394,65 тис. гривень. Віктор Овчарук запевнив, що обласна рада і надалі працюватиме у цьому напрямку.