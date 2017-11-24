Про сусідів, злочинців і нову поліцію: хроніка тижня від “За Збручем”

24/11/2017 Розмір тексту:

Світ

Невігластво НАТО



НАТО, яке, як умову можливого приєднання до себе, вимагає від України вдосконалення, викорінення, приведення у відповідність і ще багато чого, виявляється, може демонструвати невігластво на рівні шкільного “двійочника”. Навчання блоку “Тризубий спис-2017” у Норвегії обернулися дипломатичним скандалом: на стенді зі списком умовних ворогів виявилися імена президента Туреччини Р.Ердогана і навіть давно померлого засновника турецької держави К.Ататюрка. Реакція не забарилася: Ердоган не на жарт образився і негайно відкликав 40 турецьких військових, які брали участь у навчаннях. Генсек НАТО Й. Столтенберг змушений був якось “розрулювати” незручну ситуацію і вибачатися перед турецьким союзником. “Ці інциденти були наслідком індивідуальних дій і не відображають поглядів НАТО”, – заявив глава блоку, додавши, що винних у прикрому непорозумінні відразу ж звільнили.

Помер один із найвідоміших злочинців США

У віці 83 років помер один із найвідоміших злочинців США, серійний вбивця Чарльз Менсон. Помер в тюрмі, де вже майже 40 років відбував 9(!) довічних термінів за звіряче ритуальне вбивство, разом зі спільниками, актриси Ш.Тейт і кількох її знайомих, а також за інші злочини. За час ув’язнення йому 12 разів відмовляли у достроковому звільненні. Багата й іноді гуманна до глупства Америка могла дозволити собі розкіш десятиліттями тримати за гратами, очевидно, не в найнестерпніших умовах, маніакального виродка, лікувати його, задовольняти культурні запити, дати змогу навіть одружитися на молодшій на 54 роки фанатичній шанувальниці (цікаво, чи була у молодят перша шлюбна ніч?). Для Штатів такі витрати, вочевидь, цілком прийнятні. А от чи посильні вони для України, яка не може забезпечити нормального життя більшості своїх законослухняних громадян, однак щосили пнеться довести Європі свою цивілізованість і відмовилася від смертної кари навіть за найтяжчі злочини проти особи?

Україна

Злочин і кара по-українськи

У ефірі програми Vox populi колишній Генпрокурор Святослав Піскун критично оцінив стан правоохоронної системи країни. Головна її біда, на його думку – відсутність невідворотності покарання. “Коли злочинець бачить, що, скоївши злочин, залишається непокараними, це неминуче підштовхує його до нового злочину”. Однією з основних причин цього С. Піскун вважає те, що за останні десять років багатьох чесних працівників просто «вичистили» з органів прокуратури. «Зараз в прокуратурі є справді хороші хлопці, вони гарно розмовляють, гарно доповідають, але вони не професіонали. Вони кажуть, що люблять Україну, що готові життя покласти за неї, хоча від них це не вимагається. Від них вимагається чесно, кваліфіковано та відповідально закінчити початі розслідування та кримінальні справи, а на це вони чомусь неспроможні”, – зазначив “тричі Генпрокурор”. Що це: протверезіння після гасла “Краще 5 років розрухи, ніж 50 років застою” чи звичайне буркотіння “старого вовка”?

Відносини з сусідами: кому вигідно їх псувати?

Україна поволі псує відносини з країнами, з якими робити цього було не конче варто. Одна справа – ускладнити взаємини, приміром, з Буркіна Фасо чи Гвіаною і зовсім інша – з сусідами, від яких отримуєш підтримку чи які хоча б дотримуються нейтралітету в твоєму конфлікті з ще одним вельми брутальним сусідом. На тлі загострення відносин з Польщею через різне трактування минулого спалахнув скандал з Білоруссю через затримання в Мінську українського журналіста Павла Шаройка, звинуваченого тамтешнім КДБ в створенні шпигунської мережі. Наступним кроком “сябрів” стало оголошення персоною нон-грата радника посольства України в Білорусі Ігоря Скворцова, який начебто координував роботу Шаройка. Не зволікав з відповіддю і Київ: вислав на ба́цькаўшчыну білоруського дипломата. Можна клясти “бацьку” і навіть згадати лозунг часів Геббельса: “Права вона чи не права – але це моя батьківщина”. А можна й задати запитання: “Кому вигідно?” Відповідь очевидна, але чи не посприяли ми самі в тому, щоб ота вигода була максимальною?

Скандал у військовому вузі: курсантів годували… тарганами!

Військова прокуратура, за інформацією у Facebook її шефа Анатолія Матіоса, раптово перевірила їдальню Харківського Національного Університету ВПС ім. І. Кожедуба. Знахідки були вражаючими: в їжі курсантів виявили хробаків і тарганів. Генерал-майор, який керував закладом, і його заступник затримані за підозрою в розтраті 2,4 млн гривень. На винних, можливо, чекає аж цілий домашній арешт і подальше спускання справи на гальмах… Між тим, вони, не виключено, керувалися добрими намірами: хотіли підготувати майбутніх “летунів” до бойових дій у різних частинах світу, різних умовах клімату і кухні. Приміром, у Ботсвані та Зімбабве їдять копчених і сушених гусениць, та ще й з кетчупом. А в Мексиці дуже полюбляють смажених коників-стрибунців з лаймом. Невідомо, куди закине непередбачувана доля військового, отож незайве підготуватися до таких дивацтв раціону. І трохи потренуватися на українських тарганах…

Тернопіль

Нова поліція, політкоректність і кавказці

Хоча, як свідчить недавній випадок, нашу нову поліцію вже скоро саму треба буде обороняти від надто нервових депутатів, однак її політкоректність – на належному рівні. Правоохоронці радять помічати “іноземців, яких легко визначити за характерною зовнішністю і акцентом”. Зрозуміло, йдеться про вихідців з Кавказу – принаймні, досі не повідомлялося про білявого шахрая з характерною прибалтійською вимовою чи калмика з розкосими очима і комунікаційними особливостями на кшталт “Моя твоя не понимает”. Але толерантність – понад усе. А на прес-конференції щодо медичної реформи головний охоронець здоров’я населення області повідомив, що кожен громадянин має право обирати собі будь-якого лікаря. Жителька Чортківщини скористалася цим правом ще раніше і обрала собі такого – в якості спільника у підпільному бізнесі зі збуту сильнодіючих препаратів. Правоохоронці протягом двох років відстежували діяльність злочинного дуету, а нещодавно завітали в гості – для санкціонованого обшуку. Те, що знайшли, виявилося цікавим. І достатнім для вагомого терміну ув’язнення…

Ігор Дуда