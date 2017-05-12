Про смертну кару, червону доріжку і 300 спартанців, – моменти тижня від “За Збручем”

12/05/2017 Розмір тексту:

Світ

Після оголошення результатів президентських перегонів у Франції багато хто з наших топ-політиків зітхнув з полегшенням. Справді – прогнозовано переміг Е.Макрон, а отже, не доведеться терміново видаляти з соцмереж хвалебні передвиборні відгуки на адресу переможеного, як це було після несподіваної для багатьох перемоги Д.Трампа в листопаді в США. Очільник руху «Вперед!» (хм… хто в кого «позичив» ідею: Макрон у Королевської чи вона в нього?) здолав свою суперницю, лідера Націнального фронту М.Ле Пен, набравши 66,06% голосів. Макрон здавався нам більш прийнятним з огляду на надто вже теплі відносини Ле Пен з Росією (які вона не дуже приховувала). Однак висловлювати бурхливу радість з приводу його обрання навряд чи доречно: прагматик-банкір (хоча, мабуть, не без нальоту французької романтики) проводитиме політику, вигідну передусім його країні. І вже точно не лізтиме зі шкіри лише для того, щоб справити на нас, українців, приємне враження…

***

Президент Туреччини Р.Ердоган проголосив впровадження смертної кари «першочерговим завданням» і, схоже, має намір стояти на своєму. В країні заплановано референдум з цього питання, і вже зараз чимало чиновників (не всі з них, мабуть, праведники з бездоганно чистими руками) шукають притулку деінде поза берегами Босфору. Західна Європа гидливо кривиться і вустами своїх високопосадовців застерігає Ердогана, мовляв, впровадження в країні «секір башка» означатиме ні більше, ні менше як «відмову Туреччини від європейської сім’ї». На наше керівництво такий аргумент, думається, вплинув би безвідмовно, а от нащадок султанів, схоже, відступати не збирається. Відчуває, мабуть, наскільки важливим є нині для США і НАТО південно-східний фланг блоку. В даній ситуації цікаво інше: а що якби у нас раптом (суто гіпотетично) з’явився хтось із булавою, з яким не можна було домовитися, «порєшать» і т.д., і заявив про відновлення смертної кари за тяжкі злочини, в тому числі й фінансово-економічні? Скільки місць спорожніло б у парламенті, урядових офісах, банках і скільки пасажирів додалося б на закордонних рейсах бізнес-класу?

Україна

У Києві офіційно відкрили міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2017». Червоною доріжкою довжиною 265 метрів (найдовшою за історію змагання) пройшли конкурсанти і конкурсантки з 42 країн-учасниць. Церемонія відкриття була організована у виставковому центрі «Парковий», на дахові якого підняті національні прапори усіх делегацій. До гостей свята звернулися перша леді країни Марина Порошенко, міський голова Києва Віталій Кличко… Урочисто? Красиво? Безумовно. Але є ще один неодмінний супровідний мотив, який звучить в різних варіаціях з різних вуст, а саме: скільки грошей вкрадуть при організації та проведенні конкурсу? Відомий журналіст Д.Гордон, зокрема, переконаний, що вкрадуть обов’язково і чимало, але, попри це, Київ став красивішим, ошатнішим. Підрахунки (в тому числі, можливо, й вкраденого) почнуться уже після фіналу, який відбудеться завтра, 13 травня.

***

«Шахтар» – чемпіон! Відлуння цієї непересічної події досі чути на каналах «Футбол 1» і «Футбол 2», хоча від доленосного матчу із «Зорею» минуло вже доволі часу. Радісні інтерв’ю, обливання шампанським…Може скластися враження, що доля чемпіонства в захоплюючій українській першості вирішилася саме у цій грі. І практично в кожному кадрі – чи то з вуст футболістів, функціонерів клубу, чи журналістів каналів – висловлювання майже синівської шани і любові особисто до Р.Ахметова. Цікаво, чи будуть мадридські видання і самі футболісти «Реалу» співати такі ж панегірики своєму президенту Ф.Пересу у випадку перемоги в Primera та Лізі чемпіонів? Особливо наголошується на тому, що перемога в надзвичайно сильній і конкурентноспроможній нині УПЛ здобута в умовах «кочового» життя: без власної бази, стадіону, вболівальників…Але ж, шановні й заслужені 10-разові чемпіони, то ж не підступні брати Суркіси змусили вас залишити Донецьк, а ті, кому дехто з вас відверто висловлює симпатії. І святкуючи, не варто все ж забувати про бездарно провалені вирішальні матчі єврокубків…

***

У Дніпрі 9 травня сталася масова бійка біля монументу Слави між активістами та учасниками АТО і прихильниками «Опозиційного блоку». Частина учасників АТО і активістів не хотіли, щоб свято проходило під прапорами «Опоблоку» і зажадали прибрати їхню символіку. Виник конфлікт, під час якого «тітушки» напали на ветеранів АТО і побили їх. Поліція ж не лише не допустила, але, ймовірно, сприяла побиттю. Вже наступного дня міністр внутрішніх справ А. Аваков повідомив, що все керівництво поліції Дніпропетровської області та Дніпра звільнено. Перший заступник міністра С. Яровий додав, що керівники поліції в Дніпропетровській області показали «абсолютну нездатність керувати ситуацією». В свою чергу, міський голова Дніпра Б.Філатов зазначив, що «Дніпро качають вже два роки». «Поліція корумпована, прокуратура зайнята, а в СБУ є більш важливі справи», – написав мер у Facebook, додавши, що припиняє фінансування усіх псевдоветеранських організацій.

Тернопіль

За чотири місяці цього року патрульна поліція Тернополя склала 300 протоколів за статтею «Керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного та іншого сп’яніння». Оці «300 спартанців», зупинених поліцейськими через «хмільну» їзду, схожі на свій історичний аналог хіба що зневагою до власного життя. На цьому схожість закінчується. На відміну від нинішніх щирих українців, давні греки все ж турбувалися про життя своїх краян і захищали його при Фермопілах завзято і самовіддано. Не кажучи вже про те, що пити вино їм дозволялося лише з 30-річного віку. Схоже, істотне збільшення суми штрафів не надто стримує любителів проїхатися «підшофе» – серед них уже є свої рекордсмени, котрих неодноразово затримували за кермом нетверезими. Поліція складає протоколи – а підігріті градусами шумахери лише підсміюються і далі їздять. Чи не час, образно кажучи, перестати вишукувати усілякі примочки проти лупи і застосувати радикальніший засіб – гільйотину?

Ігор Дуда