Про скандальний концерт Сергія Бабкіна та заборону проросійських артистів говорили на екстреному засіданні в Тернопільській ОДА. ФОТО

Засідання, скликане з ініціативи ВО «Свобода», відбулося за участю голови постійної комісії з питань духовності, культури, свободи слова, інформації та розвитку громадянського суспільства Тернопільської облради Михайла Тимошика, керівника Тернопільського академічного обласного драмтеатру ім. Шевченка Бориса Репки, представників НВР «Правий сектор», ВМГО «Сокіл» та журналістів.

Протягом сорокахвилинного засідання Михайло Тимошик та представники місцевих сил намагалися з’ясувати в Бориса Репки, чому Сергій Бабкін не мав права виступати у Тернопільському Драмтеатрі та чому керівник драмтеатру дав згоду на проведення в Тернополі концерту проросійського виконавця.

— Єдиним чинним документом, який дає артистам дозвіл на проведення будь-якої концертної діяльності є укладений між мною та гастролерами договір. За 10 днів до призначеної дати концерту я попередив виконавців, що підпишу з ними договір лише тоді, коли матиму від Тернопільської облради дозвіл на проведення ними концерту. Такого дозволу я не мав, тому і не дозволив би Сергію Бабкіну провести концерт у драмтеатрі, — пояснив ситуацію Борис Репка.

Борис Данилович додав, що вхідного листа від гастролерів він також не зафіксував через відсутність договору між ініціаторами проведення концерту. У свою чергу Михайло Тимошик заявив, що чекатиме від директора вхідного листа із проханням про проведення концерту, копію договору чи копію платіжного договору (якщо була оплата). Голова постійної комісії заявив, що для нього не є проблемою перевірити вхідні листи керівника про оплату чи перевірити зареєстровані договори.

— Я вважаю, що на сьогоднішній день дирекція могла через інтернет перевірити, що за люди планують провести в Тернополі концерт, і також поцікавитися, чи здійснюють ці люди гастрольно-концертну діяльність на території Російської Федерації та окупованих територіях. Будь-які сумніви відносно проросійської орієнтації Бабкіна керівник Драмтеатру міг висловити в Тернопільській облраді. Якщо гастролери все спланували провести концерт і вішають афіші з місцем проведення, то Борис Репка мав першим зреагувати на такі речі. Головна провина керівника полягає в тому, що він не подивився, що концерт планується відбутися і не відреагував на це до моменту появи афіш, — заявив Михайло Тимошик, додавши, що сподівається, що керівник Тернопільського драмтеатру візьме до уваги нинішні помилки та надалі не допускатиме подібних скандальних випадків.

Підтримав думку Михайла Тимошика щодо того, що потрібно детально перевіряти людей, які планують проводити концерти в Тернополі і представник НВР «Правий сектор» Роман Безкостий.

— Кожен із присутніх сьогодні людей повинен совісно виконувати свою роботу. Щодо скандалу з концертом Сергія Бабкіна, то я вважаю, що в цій ситуації значний промах зробила СБУ, адже їхні працівники допустили приїзд в Україну проросійського співака. На різних націоналістів представники СБУ роблять заяви, а на цього співака вони не зробили відповідних заяв. Ми, як громадськість, також контролюватимемо, щоб на території України, зокрема Тернопільщини, більше не проводилися проросійські концерти, — поділився Роман Безкостий.

Варто зазначити, що в підсумку засідання комісії було прийнято рішення направити звернення до СБУ та Міністерство культури України з вимогою надати список людей, які протягом 2014-2017 роки здійснювали гастрольну діяльність на території Російської Федерації та тимчасово окупованих територій України та подавати цей список на узгодження у відповідні органи. Керівника драмтеатру Бориса Репку Михайло Тимошик зобов’язав надати постійній комісії всі необхідні документи по концерту Сергія Бабкіна в Тернополі.

Питання щодо заборони проведення концертів та інших розважальних заходів на території Тернопільщини з боку організацій та осіб, котрі виступають на території Російської Федерації та тимчасово окупованих територій України також буде винесено на найближчій сесії Тернопільської облради.