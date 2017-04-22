Про що говорили міський голова Тернополя та посол ОБСЄ

22/04/2017 Розмір тексту:

Координатор проектів в Україні Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) посол Вайдатос Верба з робочою зустріччю побував у Тернополі.

У місті він зустрівся з представниками ТНЕУ, щоб обговорити питання впровадження реформ в юридичній сфері та з міським головою Сергієм Надалом, аби дізнатися про перспективи змін у місцевому самоврядуванні.

На зустрічі також обговорили ініціативу протидії корупції у містах, яка була подана міським головами України, у тому числі й очільником Тернополя.

«Громади на місцях більш гнучкіші та готові до змін. Ініціатива щодо протидії корупції сподобалася представникам ОБСЄ, вони готові її підтримувати і впроваджувати на території нашого міста, – каже Сергій Надал. – Усі деталі співпраці будуть обговорені під час наступного їх візиту у Тернопіль».