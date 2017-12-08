Про Саакашвілі, Януковича та інших “фруктів”: хроніка тижня від “За Збручем”

08/12/2017 Розмір тексту:

Світ

Військовому злочинцю – довічне ув’язнення

Трибунал ООН в Гаазі засудив колишнього командувача армії боснійських сербів Ратко Младича до довічного ув’язнення. Його визнано винним у геноциді етнічних меншин у місті Сребрениця в 1995 році під час війни у колишній Югославії. Тоді було вбито близько 8 тисяч чоловіків та хлопчиків – боснійських мусульман. Його затримання і видача трибуналу були умовами вступу Сербії в Євросоюз, а за інформацію про місцеперебування Младича була призначена нагорода в 10 млн. євро. Окрім того, 75-річного Младича визнано винним в артилерійському бомбардуванні міста Сараєво. Младича заарештували в Сербії в 2011 році після майже десяти років розшуку. Він пережив з моменту ув’язнення два інсульти та один серцевий напад, через що сторона захисту клопотала про відправку Младича на лікування до Росії, однак суд відхилив це клопотання.

У міжнародному музеї шпигунства виставлять льодоруб, яким вбили Троцького

Невдовзі у Вашингтоні відкриється міжнародний музей шпигунства з оновленою колекцією. Про це повідомляє видання The Guardian. Серед нових експонатів – льодоруб, яким 87 років тому за наказом “батька народів” Й.Сталіна переконаний марксист Рамон Меркадер розкроїв череп Льва Троцького. До цього знаряддя вбивства ховали від громадськості. Поліція лише раз показала його на прес-конференції відразу після скоєного вбивства в 1940 році. Після цього льодоруб знаходився в Мехіко в сховищі речових доказів. Окрім льодоруба в музеї виставлять ще близько 500 артефактів. Серед них – друкарський верстат, що використовувався нацистами для підробки банкнот фунтів стерлінгів, та одномісний підводний човен, який британська розвідка застосовувала під час Другої світової війни.

Україна

Пристрасті довкола Саакашвілі: анекдот чи все серйозно?

Від моменту, коли його радісно вітала на Майдані нова еліта, що рвалася до влади, і до останніх днів, коли значна частина отої самої еліти проголошує ще недавнього “витязя в тигровій шкурі” відвертим маргіналом і рада б якось здихатися його, минуло не так уже й багато часу. А як усе змінилося! Спійманого на даху будинку (чим не “action movie”?) Саакашвілі відбивають від поліції (м-да…) його прихильники. Генпрокурор Ю.Луценко заявляє на прес-конференції, що апатрид з грузинським корінням тісно пов’язаний з однією з найодіозніших постатей в “сім’ї” В.Януковича – його фінансистом С.Курченком і на його гроші організував ряд акцій з метою дестабілізації ситуації в Україні. Блокування поїзду “Інтерсіті” вже було. Прорив через кордон – теж. Тепер ось переховування в наметовому містечку, демонстрація подарованих симпатиками грошей (переважно не гривень) і сувора заява Генпрокурора, що “статус Саакашвілі – це людина, яка втекла з-під варти”. Дивишся на це все і думаєш: це все-таки якийсь дурнуватий анекдот чи справді серйозні речі?

Янукович поспішає… до страусів

Цікаву думку висловив у одному з інтерв’ю міністр юстиції України Павло Петренко. За його словами, у президента-втікача Віктора Януковича є повна можливість повернутися до України і самостійно представити свою позицію в суді – держава гарантуватиме йому безпеку. Одразу ж перед очима постала віртуальна картина: прокинувся Віктор Федорович десь у підмосковному бору, вийшов на ганок, потягнувся з хрускотом, перекинувся кількома словами з робітниками, які облаштовують йому й тут улюблені пеньки для ранкового бігу… І тут раптом згадав, що міністр Петренко гарантував йому “можливість повернутися і самостійно представити свою позицію”. І так йому весело і радісно стало на душі, що тут таки розпорядився пакувати чемодани (ті самі, з якими в лютому 2014 простував до гвинтокрила в Межигір’ї) щоб вирушати в Україну. Та й Межигір’я, може, ще не все розтягнули; пару страусів, може, ще залишилося. Треба поспішати…

Чому не щастить зіркам українського футболу?

Щастить останнім часом на неприємні трафунки українським футбольним зіркам. І не на полі, в зіткненні з суперниками, а за межами спортивних арен. Людей, які раніше були культовими фігурами, тепер можуть залюбки пограбувати, як це сталося з кумиром київських фанатів Олегом Гусєвим, до будинку якого за його відсутності завітали непрохані гості й добряче там поживилися. А днями невідомі розстріляли з автоматичної зброї позашляховик іншого відомого гравця “Динамо” – Дениса Гармаша. Самого футболіста і нікого з його близьких у салоні, на щастя, не було. А якби були, то особливої радості, мабуть, не відчули б – в автівку потрапило 14 куль. Сам Гармаш заявив, що ніяких боргів, і ворогів у нього немає і від будь-яких коментарів відмовився. Все ж таки щось мусіло бути – навряд чи таку стрілянину влаштували за жест, яку кілька років тому Денис показав фанам “Шахтаря”. Наразі клуб виділив футболістові та його родині охорону…

Тернопіль

За кислими фруктами – з “кислим” виразом обличчя

Швидко втомлюєтеся і погано спите? Тернопільські медики радять щодня вживати овочі і фрукти у сирому вигляді. Це он верблюд, якого залишили грузинські циркачі в Хоросткові, може обходитися сіном, яке йому, до того ж, постачає мерія. Людям така дієта навряд чи підійде. Отже, треба йти на ринок чи в супермаркет і запастися джерелом життєдайних вітамінів. Та скоро, як полюбляв висловлюватися один відомий персонаж, лише кішки народжуються. Хоча ринки Тернополя вже заповнені фруктами, характерними для зимового періоду – мандаринами, апельсинами, лимонами, – але ціни на них можуть викликати міміку, схожу на ту, що виникає, коли скуштуєш кислий лимон. На думку підприємців, валюта хоч і коливається, але стрімкого зростання немає. Причиною дорожнечі фруктів є не що інше, як спекулятивні тенденції. А коли, цікаво, вони в нас не були головною причиною дорожнечі? Знову той же сумнозвісний людський фактор…

Ігор Дуда