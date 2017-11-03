Про реформи, корупціонерів і… повій: хроніка тижня від “За Збручем”

03/11/2017 Розмір тексту:

Світ

“А тепер горбатий!”

Ситуація, в яку потрапив відомий актор Армен Джигарханян, дещо нагадує фінальні сцени з культового фільму за його участю. Не вистачало, напевно, лише Висоцького-Жеглова, який би вигукнув: “А теперь горбатый!”. Московська поліція “застукала” народного артиста СРСР в той момент, коли він зі спільником намагався зламати замок дверей квартири своєї дружини. З нею, ще недавно коханою і молодшою майже на 45 років, у знаменитого актора виник серйозний конфлікт, в якому переплелися особисті та творчі суперечності. Джигарханян стверджує, що дружина “забирала гроші з його кишені” й хотіла вижити з його власного театру. Молода жінка не лише змінила замки у помешканні, а й виїхала з Росії, побоюючись, що запальний Армен Борисович нацькує на нею якщо не новітній варіант банди “Чорна кішка”, то вже точно – доволі потужну і впливову вірменську діаспору Москви. Коментарі у соцмережах розділилися: від щирого співчуття Джигарханяну – до “так йому і треба, старому дурневі”.

Про Зозулю і причинне місце

Важко сказати, чи надовго запам’ятають українського нападника Романа Зозулю вболівальники іспанського клубу “Альбасете”, за який він зараз виступає. Однак хто точно довго пам’ятатиме Романа – то це його партнер по команді, аргентинець Біттоло. Саме йому екс-форвард “Дніпра”, що називається, від душі заїхав ногою в ділянку паху в одному з ігрових епізодів матчу іспанської Сегунди. Звісно ж, ненавмисно. Оборонцеві “Альбасете” від усвідомлення цього легше не було, і він деякий час просто таки агонізував, корчачись на траві. Опісля йому наклали 10 швів на причинне місце, і він мав підстави переконатися, що з такими партнерами по команді зовсім не конче стикатися з агресивними суперниками. Все ж ситуація, як з’ясувалося, не така вже й страшна – за словами лікарів, на поле Біттоло повернеться вже в найближчих турах. Не виключено, що тепер уважно стежитиме не лише за “чужими” форвардами, а й за Р.Зозулею – щоб подалі від лиха…

Україна

Вбивство Аміни Окуєвої: чи здатні українські спецслужби протидіяти терористам?

Хто сказав, що бомба двічі не влучає в одну траншею? Ще й як влучає – особливо, коли за справу беруться кваліфіковані бомбометальники. В даному випадку – вперті та злопам’ятні замовники, вправні організатори та не менш вправні виконавці. Внаслідок розстрілу невідомими автомобіля на залізничному переїзді в Київській області померла доброволець АТО А.Окуєва й дістав поранення її чоловік А.Осмаєв. План-перехоплення “Сирена” приніс очікуваний результат, тобто – жодного. Це був другий замах на подружжя. 1 червня 2017 року у Києві на Подолі кілер назвався французьким журналістом і запросив подружжя на зустріч, а потім у машині вистрілив у Адама. Тоді Аміна встигла вистрелити у відповідь і поранила зловмисника. Секретар РНБО О.Турчинов вважає причетним до вбивства російську сторону, ця ж тема активно обговорюється на телеканалах. Разом з темою ефективності наших спецслужб і їх здатності протидіяти терору ззовні.

Приватизація на початку 90-х і медична реформа нині: що спільного?

Ситуація з медичною реформою в Україні дещо нагадує ту, яка була на початку 90-х із приватизацією: багато галасу про блискучі перспективи для багатьох… А в результаті – гучний “пшик”, казкове збагачення купки майбутніх олігархів і… обклеєні сертифікатами стінки туалетів. Особисто мені важкувато второпати сутність нововведень – можливо тому, що (тьху-тьху) наразі ще не став регулярним відвідувачем поліклінік і не працюю виключно на аптеку. Кажуть, що реформа дасть змогу лікарям заробляти більше, але водночас і загрожує втратою роботи для недостатньо професійно підготовлених. МОЗ пояснює, що доходи лікаря будуть безпосередньо залежати від кількості пацієнтів. І що лікарі первинної ланки поступово забуватимуть слово “зарплата” (дехто з них, до речі, починає забувати про неї й зараз) і оперуватимуть саме словом “дохід”. Відтак, якість медичного обслуговування обіцяє зрости. Звучить ніби гарно, але… знову згадуються солодкоспіви навколо приватизації початку 90-х…

Тривожний сигнал для корупціонерів



Тривожний сигнал для корупціонерів і казнокрадів: Панама перестає бути місцем надійного сховку. А панамський паспорт не вберігає від процедури з урочистою назвою, але з не дуже приємною перспективою – екстрадиції. Днями в Україну з отієї Панами екстрадували колишнього голову Держагентства з інвестицій, нашого славного краянина і полум’яного учасника “помаранчевих” подій Владислава Каськіва. Генпрокурор Юрій Луценко оптимістично зазначив, що цей випадок “буде не останнім”. Він також нагадав, що Каськів підозрюється в заволодінні в змові з іншими особами коштами держбюджету України на суму близько 7,5 млн грн. Що цікаво – згідно з інформацією прес-служби Генпрокуратури, В.Каськів був настільки шляхетним, що… за власні кошти придбав авіаквиток з Панами, хоча зазвичай екстрадицію проводять без фінансових втрат для її об’єкта. Схоже, суд оцінив цю чесноту пана Каськіва і не запроторив його за грати, призначивши, як видається, цілком посильну заставу в 160 тис. гривень.

Тернопіль

“Бордельний бізнес” з ознаками солідного бюро

Поки місцеві високопосадовці переконують тернополян, що лише впровадження реформ в усіх галузях поліпшить їхнє життя, дехто з ініціативних краян енергійно взявся за благородну справу задоволення потреб населення та створення нових робочих місць. Потреб, щоправда, специфічних, а “робоче місце” правильніше було б назвати просто ліжком. Організований молодою тернополянкою “бордельний бізнес” мав ознаки солідного бюро з надання послуг – з адміністратором, транспортом, робочим графіком “працівниць”. Четверо “жриць кохання” зі східних областей, як з’ясувалося, працювали вахтовим методом: два тижні робота, два – відпочинок від трудів праведних (турбота про кадри!). І працювали не за копійки – заробіток складав 30 тис. грн. за місяць. Дефіциту клієнтів, судячи з усього, не було, причому до їхніх потреб підходили не шаблонно, а з урахуванням “особистих побажань”. Ударниць сексуального фронту впіймали на гарячому в одному з місцевих готелів, як повідомлялося, “після оперативної закупки секс-послуг”. Цікаво, на якій стадії отої операції правоохоронці розкрили себе?

Ігор Дуда