Про панель і біометричні паспорти: хроніка тижня від “За Збручем”

15/09/2017 Розмір тексту:

Світ

Ураган з милозвучним іменем

Тропічний ураган з милозвучною назвою “Ірма” добряче прогулявся материковою частиною американського штату Флорида. За словами очевидців, які ще були здатні висловлюватися образно, “Ірма” накинулася на Флориду “як голодна левиця на тендітну антилопу”. На узбережжя обрушилися гігантські штормові хвилі висотою до 4,5 метрів. Дика стихія спричинила дуже сильні зливи і повені. Жертвами нестримного шаленства природи стали десятки людей. “Ірма” (навряд чи таким іменем у Флориді колись називатимуть новонароджених дівчаток), за оцінкою вчених університету штату Колорадо, стала найбільш тривалим могутнім ураганом, який коли-небудь фіксувався. Швидкість вітру трималася на позначці 298 км/год протягом 37 годин. Відтак ураган, як було повідомлено, “ослаб до рівня тропічної депресії”. Виявляється, ще й така існує…

Фірмовий стиль Ярмоленка і солідні Frauen

А.Ярмоленко відзначився у першому ж матчі Ліги чемпіонів за “Боруссію”, ефектно вразивши ворота “Тоттенхема” у своєму фірмовому стилі. Його команді це не дуже допомогло (1:3), і партнери наразі не надто схильні помічати Андрія на полі, але все залежить від нього. Серед інших першочергових завдань – вивчити мову. Справа, мабуть, не простіша, ніж освоїти філософію гри “Боруссії”. Як вам, приміром, отаке слово: “Telekommunikationsüberwachungsverordnung”, що означає “Постанова про зняття інформації з технічних каналів зв’язку”. І таких словесних “ешелонів” у deutsche Sprache чимало… Поки що ж Андрій дарує голівудську посмішку (напевно, без слів) і роздає автографи вболівальникам, серед яких, як видно на фото, є й досить солідні Frauen. От вам і Kinder, Küche, Kirche…

Україна

Кримінально-політичний серіал з Саакашвілі у головній ролі

Історія з в’їздом М.Саакашвілі на територію України обіцяє перерости у тривалий кримінально-політичний серіал. І скільки серій буде у ньому, а також, на кого в фіналі чекає “хеппі енд”, а хто виявиться “лузером”, спрогнозувати непросто. Позиція Президента була озвучена ним самим: інцидент не потребує політичних коментарів, порушення кордону є порушенням, незалежно від того, чи воно здійснюється бойовиками на сході країни, чи політиканами на заході. Натомість один із учасників перетину кордону через КП “Шегині”, екс-глава СБУ В.Наливайченко повідомив, що прихильники Саакашвілі вимушено прорвалися через держкордон, щоб якнайшвидше залишити ймовірно замінований пункт пропуску. Тим часом на М.Саакашвілі і його попутників, наче пацьорки на шию кралі, вішаються все нові статті Кримінального кодексу…. Красивою і достойною всю цю історію назвати важко і можна лише уявити собі, з якою саркастичною посмішкою слідкує за нею дехто з-за стін Кремля…

Чи заспіває “Льоня Космос” СБУ?

“Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною?”, – такими проникливими словами міг би нині звернутися співучий екс-мер Києва Л. Черновецький. Але – не до своєї ліричної героїні, а до… СБУ. Ця поважна установа оголосила колишнього градоначальника в розшук – як особу, яка переховується від органів прокуратури. Сам Черновецький, звичайно, такої зустрічі не дуже прагне і такої пісеньки з присвятою відомству на вул.Володимирській виконувати не планує. Натомість курсує між Ізраїлем і Грузією, детально розповідає в соцмережах про свою благодійність в тій же Грузії та Україні й хвалиться в соцмережах маленьким сином у вишиванці. “Творча людина з тонкою душею і абсолютним музичним слухом”, як сам себе характеризував “Льоня Космос”, нині демонструє ще й достатню “чуйку” і обережність, щоб триматися якнайдалі від країни, де так зворушливо співалося “Рідна мати моя”…

Миротворці і диявол

Колишній генсек НАТО А.Фог Расмусен висловив думку, що миротворці на Донбасі повинні бути на російсько-українському кордоні, а не на лінії розмежування. Він зазначив, що незрозуміло, що стоїть за ініціативою В.Путіна про введення “блакитних касок”: намір врегулювати конфлікт чи тактичний хід для легітимізації російських військ на Донбасі під виглядом миротворців. Скепсис екс-генсека зрозумілий: кому-кому, а колишньому очільнику НАТО навряд чи дуже пасувала б надмірна довірливість до ініціатив держави, яка є одним із головних джерел нестабільності в світі. “Диявол пропозиції Росії криється в деталях”, – підкреслив Расмусен. Одним із проявів такої “чортівні” є те, що Росія, як вона заявляє, “не уявляє вирішення питання без прямого контакту з представниками ЛНР і ДНР”. Куди може завести цей шлях, відомо: обидва маріонеткові утворення постають у ролі “високих договірних сторін”, а головний лялькар залишається ніби за сценою. З усіма ниточками в руках…

Тернопіль

Про панель і біометричні паспорти

Що б там хто не казав, а керують нами мудрі люди. Хіба від немудрих почуєш таке: «Тема ефективної системи організації територіальної влади, без сумніву, стоїть на порядку денному реалізації комплексних реформ в Україні”? І сказано то було не просто на вулиці чи в маршрутці, а “модеруючи дискусійну панель”. Зрозуміли? Ні?! Я теж ні, але – все одно мудро. Чи не внаслідок отої самої “ефективної системи організації”, що дискутуються на “панелях”, тернополян потішили звісткою про подорожчання проїзду в громадському транспорті? Не одразу різко, звичайно (бика різник теж заспокійливо гладить по шиї, перш ніж…), а в декілька етапів: від 1 жовтня і від 1 січня. А Державна міграційна служба тим часом просить не створювати масового психозу навколо біометричних паспортів – в області подано вже майже 1 млн. заявок на їхнє виготовлення. Дивні якісь люди – їм на панелях про реалізацію комплексних реформ, а вони все рвуться кудись дременути…

Ігор Дуда