Про нову поліцію, хакерів та жест Надії Савченко: хроніка тижня від “За Збручем”

30/06/2017 Розмір тексту:

Світ

Зустріч П.Порошенка з французьким колегою Е.Макроном – в урочистій обстановці Єлисейського палацу, почесною вартою, спільними виступами перед пресою, – вигідно відрізнялася від недавніх перемовин з Д.Трампом. Та й за хронометрією вони помітно різнилися: півгодини у Вашингтоні та годину довше за обумовлений час – у Парижі. І спілкувалися український та французький лідери вільно, а не як “друг Парубій” – персонаж номера пародистів-братів Шумахерів (“же не п’ю, бо вже нема”, “кум теля пасе”). За словами П.Порошенка, йому дуже імпонує підхід президента Франції, орієнтований на конкретний результат. “Формула Макрона” – саме таку назву, за словами президента України, може отримати новий план з деокупації та інтеграції Донбасу, що його незабаром запропонує “нормандська четвірка”. В ньому йтиметься, зокрема, про відведення військ і зброї, допуск міжнародних спостерігачів до всіх пунктів на Донбасі та звільнення заручників. “Ця криза не може більше тривати”, – наголосив Е.Макрон.

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Усі футболісти збірної Росії з футболу на ЧС-2014 попали “під ковпак” за підозрою у використанні допінгу. За інформацією британського видання The Mail on Sunday, ФІФА проводить розслідування щодо всіх 23 гравців, які входили до складу російської команди на турнірі у Бразилії. Існує припущення, що команда могла бути учасником допінг-програми, яка, ймовірно, здійснювалася з 2011 до 2015 року. Щиро кажучи, якщо росіяни і вживали якісь стимулятори з перспективою на ЧС-2014, то, здається, робили це за своїм відомим національним принципом “Была не была” або “Авось”. Їхня безбарвна й анемічна гра на турнірі могла радше створити враження, що вони перебували не під дією допінгу, а під впливом тривалого голодування.

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Застереження для тих, хто на запитання сайту “Де плануєте відпочивати цього літа?” гонористо поставив крапочку навпроти “На морі за кордоном”. Не виключено, що місцем вакацій дехто з них обрав іспанську Пальма-де-Майорку – як стверджує реклама, “місто зі снів і справжній магніт на березі Балеарського моря”. Днями відвідувачам одного з місцевих пляжів справді могло здатися, що вони бачать страшний сон. Біля самісінького берега на мілині раптом з’явилася 2,5-метрова синя акула, змусивши всіх, хто перебував у воді, влаштувати панічний спринтерський заплив до берега. Рятувальні служби оперативно обстежили акваторію – на випадок, якщо непрохана гостя завітала не сама, а з компанією. Саму ж акулу витягли з води і оглянули фахівці з місцевого Palma Aquarium. Виявилося, що причиною такої поведінки стало серйозне ушкодження голови гарпуном. Так що, може, краще таки десь ближче до Одеси-мами?

Україна

Безпрецедентна в історії України кібератака, внаслідок якої постраждали чимало державних компаній та комерційних підприємств, сталася 27 червня. Віце-прем’єр-міністр Павло Розенко повідомив про атаку хакерів на комп’ютери українського уряду. В НБУ теж попередили банки та інших учасників фінансового сектору про зовнішню кібератаку. Вона здійснена невідомим вірусом, який отримав назву Petya А. “Я думав, що таке буває лише у фільмах – розповів один із користувачів, – раптовий різкий звук на комп’ютері. Перезавантаження. Далі на екрані – вимога перерахувати 300 “баксів” на рахунок bitcoin”. Стало відомо, що йдеться про вірус-вимагач, який шифрує інформацію на уражених комп’ютерах, а потім “тупо” вимагає гроші за їхню розшифровку. У СБУ припускають, що кібератаку могли організувати з Росії або окупованої території Донбасу.

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В стінах Верховної Ради відбувся жвавий обмін думками між депутатом Н.Савченко і Прем’єром В. Гройсманом. Зі слів Надії, Прем’єр-міністр намагався тиснути на депутатів, щоб ті проголосували за потрібне йому рішення. І, врешті-решт, дав їм зрозуміти, що його зовсім не цікавлять їхні міркування і що вони все одно зроблять так, як потрібно йому. Депутат Савченко, зі свого боку, популярно пояснила Прем’єру, що він помиляється і що так, як він хоче, не буде. Слід уточнити, що цей діалог відбувся не у вербальній формі, а за допомогою виразної й добре зрозумілої в широких народних масах жестикуляції. Пан Прем’єр (знову ж таки, за словами Н.Савченко) проілюстрував свою думку красномовним зневажливим помахом рукою на рівні пряжки ремінця; свою ж репліку брава льотчиця вмістила в добре знайомий жест із піднятим вгору середнім пальцем. Після цього додала, що попри створений навколо неї імідж імпульсивної особи, вона – людина врівноважена і не дозволяє собі необдуманих вчинків

Тернопіль

“Нове – забуте старе”? Зафіксовані випадковим водієм дії нових патрульних поліцейських, вельми схожі на недавнє збирання “данини” на дорогах, викликали активне обговорення у соцмережах. Таким же сумнозвісним “старим” було й те, що фігурантам подій рідне начальство лише покивало пальцем, мовляв, поводьтеся добре, а то… А мешканець Борщева, шукаючи захисту від потенційних кривдників у свого знайомого, опісля мав підстави згадати фразу з одного американського гангстерського бойовика: “Просити у нього допомоги – це те саме, що лікувати алкоголізм наркоманією”. Дуже швидко “найманий працівник” обернувся на класичного рекетира й “наїхав” на свого “роботодавця” з вимогою належної, на його думку, оплати за виконану “роботу”… Водночас ректора ПТУ, який привчав учнів до дисципліни в стилі Петра І (“На колени!”), Міносвіти вирішило, мабуть, випробувати за методом гартування сталі, тобто з жару – в холод. Його, за рішенням суду, поновили на посаді, а вже наступного дня звільнили.

Ігор Дуда