Про кіно тернополянам розповідатиме… тролейбус

12/12/2017 Розмір тексту:

Новий тематично оформлений тролейбус незабаром почне курсувати вулицями Тернополя. Цього разу він буде присвячений темі кіно. І реалізують ідею не в рамках соціального проекту «Тролейбус щастя», а в рамках діяльності Тернопільської кінокомісії.

– У Тернополі вже давно тематично оформляють тролейбуси, і займаються цим студенти ТНПУ в рамках проекту «Тролейбус щастя», – каже Антон Марчевський, менеджер з локацій Тернопільської кінокомісії. – Ми від своєї організації також вирішили один з тролейбусів оформити у вигляді пересувної виставки. Зовні він буде оформлений у вигляді кінострічки, тобто буде впізнаваний, всередині розмістимо фотогалерею того, що відбувалося в Тернополі протягом останнього року: які кінофільми знімалися. На моніторі у цьому тролейбусі транслюватимуть не рекламу, а різноманітні трейлери до кінофільмів, які вийшли і які планують знімати, кінонарізки та різні події пов’язані з кіноіндустрією. Можливо, використовуватимемо його для зйомок у майбутніх кінострічках. Свої ролики та короткометражки у ньому зніматимуть вихованці тернопільської кіношколи. Це буде звичайний лінійний тролейбус одного з маршрутів.

Запуск на маршрут кіно-тролейбусу відбудеться в рамках проведення в місті Другого Всеукраїнського форуму «КіноХвиля». Запланована подія на 19 грудня о 9.00 біля готелю «Тернопіль».

Ольга Трач

Фото Антона Марчевського