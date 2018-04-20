Про фізіономії нардепів і марсіан у Тернополі: хроніка тижня від “За Збручем”
Світ
Вимушений, але виправданий крок
Президент США Доналд Трамп продемонстрував, що дотримується слова – принаймні, в тому, що стосується погроз маргінальним режимам. Він віддав наказ завдати високоточних ракетних ударів по об’єктах у Сирії, пов’язаних з потенціалом хімічної зброї: трьох дослідницьких центрах і п’ятьох військових базах і складах. У операції взяли участь також Великобританія і Франція. Всього з повітряних і надводних носіїв було випущено 105 ракет. Американський лідер наголосив, що застосування хімічної зброї президентом Сирії й операція США, Франції і Великобританії проти нього – наслідок невиконання Росією обіцянок зі знищення цього виду зброї. “У 2013 році президент Путін обіцяв світу, що вони гарантують знищення серйозної хімічної зброї. Недавні атаки Асада і сьогоднішня відповідь – це прямий результат провалу Росії з виконання цієї обіцянки”, – заявив Трамп. Ця спільна операція трьох держав викликала схвалення провідних міжнародних організацій і лідерів багатьох країн, в тому числі й Президента України Петра Порошенка, який назвав її “вимушеним, але виправданим кроком”.
Сексуальні домагання у Голлівуді: росіяни вирішили не відставати
Відомий російський кінорежисер Станіслав Говорухін вирішив не відставати від деяких своїх американських колег і… наразився на звинувачення у сексуальних домаганнях. Принаймні, таку заяву на своїй сторінці у Facebook зробила російська журналістка Дарина Комарова. З її розповіді виходить, що декілька років тому під час передвиборного візиту депутата Держдуми С.Говорухіна в Чебоксари вона звернулася до нього з проханням дати інтерв’ю. Знаменитий кінодіяч і довірена особа В.Путіна, вочевидь, уявив Дарину такою собі доступною й готовою на все Манькою Облігацією (чи Аблігацією?) і запропонував їй провести з ним ніч. Як плату за це – обіцяв Дарині зняти її в своєму майбутньому фільмі. А щоб заслужити таку честь, попросив поки що… самій зняти колготки і ходити біля нього. За словами журналістки, від такої неординарної пропозиції вона відмовилася, після чого Станіслав Сергійович дуже образився і заявив, що ніякого інтерв’ю давати не буде. А ще, про всяк випадок, попросив нікому не розповідати про його домагання…
Чемпіоном англійської Прем’єр-ліги став українець. Вдруге в історії
Вдруге в історії англійської футбольної Прем’єр-ліги її чемпіоном став українець – уродженець Радомишля з Житомирської області Олександр Зінченко. Вперше це звання здобув у складі “Арсенала” Олег Лужний у 2002 році. Перекваліфікований коучем Хосепом Гвардіолою у лівого захисника, Олександр провів 7 матчів за “Манчестер Сіті” у турнірі, навіть перевищивши норму для отримання медалі чемпіона, яка складає 5 ігор. Крім цього, він брав участь і в Лізі чемпіонів. І хоча певності у майбутньому Зінченка у складі “МС” наразі немає, навпаки – ведуться розмови про можливу оренду в інший клуб, – але сам українець називає Гвардіолу генієм і чудовим мотиватором. А ще додає, що найбільшою проблемою для наших за кордоном є мова. “Коли не можеш зв’язати два слова, опускаєш голову і робиш вигляд, що розумієш, а насправді не розумієш нічого, то це важко”, – зазначає новоспечений чемпіон Англії
Україна
П’яний “борець з режимом” і авто Медведчука
Навіть трохи дивно, що жодна політична сила досі не оголосила головного фігуранта цієї історії “борцем проти режиму Путіна”, але… фактом є те, що нетверезий працівник автомийки у Києві вирішив покататися на автомобілі Mercedes G-Class, який залишила Оксана Марченко, дружина одіозного нині політика (і за сумісництвом – кума Путіна) Віктора Медведчука. Поїздка тривала недовго – на світлофорі новоявлений “Фернандо Алонсо” протаранив іншу машину, а та – ще іншу… Після зіткнення викрадач намагався втекти з місця події, але виявився занадто п’яним – поліцейські знайшли його сидячим під стовпом. Вміст алкоголю в крові любителя проїхатися “підшофе” перевищував норму в 10 разів. “Світить” йому за це звершення, як довелося чути, немалий термін ув’язнення плюс – усі можливі витрати на ремонт кількох недешевих автівок. Хіба що знайдеться якийсь здібний учень колишнього президента Спілки адвокатів України… Віктора Медведчука, який зможе надати цій справі відтінку політичного переслідування – у нас, як відомо, полюбляють загортати звичайний кримінал у політичну обгортку.
Творчість нардепів: райдужні перспективи і “розмальовані” фізіономії
Політичні дискусії далеко не завжди ведуться у розслаблених позах в зручних фотелях. Часто-густо опонентам бракує словесних аргументів, і у хід ідуть верхні та нижні кінцівки, плювки слиною з повним набором ферментів, усілякі підручні засоби… Нічого не вдієш – наші політики нічим не відрізняються від своїх співгромадян, які делегували їм право приймати закони, малювати райдужні перспективи майбутнього і принагідно – розмальовувати фізіономії одне одного. Задля кращого доведення власних ідей. Черговий конфлікт стався під час політичного шоу на телеканалі News One між позафракційним народним депутатом Сергієм Мельничуком та його колегою з Радикальної партії Дмитром Ліньком. Останній пригадав своєму опонентові його виключення з партії Олега Ляшка, після цього Мельничук спробував накинутися на Лінька, проте йому в цьому завадили. Втім, після ефіру екс-комбат все ж напав на свого колишнього однопартійця, розбивши йому обличчя. Д.Лінько сказав, що заяву, попри зламаний ніс, писати не буде, але зробить усе, щоб його кривдник відповів за законом.
Тернопілля
Марсіани у гідропарку
У тернопільських водоймах доводилося бачити (і нюхати) усіляке. Нещодавно в тій з них, що у гідропарку “Топільче”, зафіксували дуже вже незвичну для ока кольорову гаму. До брудно-коричнево-зеленуватих тонів звідкілясь додався і синій. Щось моторошне було в цьому, сказати б, марсіанське. Не раз уже доводилося чути, як у ораторському азарті хтось вигукував: “То що ж нам, марсіан запрошувати, щоб вони у нас наводили лад, боролися з корупцією?!”. То, може… таки, нарешті, запросили? І почали оті марсіани наводити свої порядки… з води у гідропарку? А, може, то сама природа, передчуваючи, що і в цій парковій зоні якісь підприємливі, несхильні до екологічних сентиментів, зате вельми схильні до підкилимних “договорняків” з владою суб’єкти можуть розпочати чергове будівництво, вирішила хоча б таким чином їх відлякати? На що ще залишається сподіватися в країні, де, як справедливо зазначалося на сайті, “не працюють політичні та правові механізми”? Хіба що на приліт все тих же марсіан. Хоча… днями рішенням апеляційного суду сумнозвісну будову за “Березілем” припинили.
Ігор Дуда
Коментарі (1)
Правда20/04/2018
Молодець Мельничук мало дав клоунові і аферисту з команда дегенератів.
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