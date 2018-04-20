Про фізіономії нардепів і марсіан у Тернополі: хроніка тижня від “За Збручем”

20/04/2018 Розмір тексту:

Світ

Вимушений, але виправданий крок

Президент США Доналд Трамп продемонстрував, що дотримується слова – принаймні, в тому, що стосується погроз маргінальним режимам. Він віддав наказ завдати високоточних ракетних ударів по об’єктах у Сирії, пов’язаних з потенціалом хімічної зброї: трьох дослідницьких центрах і п’ятьох військових базах і складах. У операції взяли участь також Великобританія і Франція. Всього з повітряних і надводних носіїв було випущено 105 ракет. Американський лідер наголосив, що застосування хімічної зброї президентом Сирії й операція США, Франції і Великобританії проти нього – наслідок невиконання Росією обіцянок зі знищення цього виду зброї. “У 2013 році президент Путін обіцяв світу, що вони гарантують знищення серйозної хімічної зброї. Недавні атаки Асада і сьогоднішня відповідь – це прямий результат провалу Росії з виконання цієї обіцянки”, – заявив Трамп. Ця спільна операція трьох держав викликала схвалення провідних міжнародних організацій і лідерів багатьох країн, в тому числі й Президента України Петра Порошенка, який назвав її “вимушеним, але виправданим кроком”.

Сексуальні домагання у Голлівуді: росіяни вирішили не відставати

Відомий російський кінорежисер Станіслав Говорухін вирішив не відставати від деяких своїх американських колег і… наразився на звинувачення у сексуальних домаганнях. Принаймні, таку заяву на своїй сторінці у Facebook зробила російська журналістка Дарина Комарова. З її розповіді виходить, що декілька років тому під час передвиборного візиту депутата Держдуми С.Говорухіна в Чебоксари вона звернулася до нього з проханням дати інтерв’ю. Знаменитий кінодіяч і довірена особа В.Путіна, вочевидь, уявив Дарину такою собі доступною й готовою на все Манькою Облігацією (чи Аблігацією?) і запропонував їй провести з ним ніч. Як плату за це – обіцяв Дарині зняти її в своєму майбутньому фільмі. А щоб заслужити таку честь, попросив поки що… самій зняти колготки і ходити біля нього. За словами журналістки, від такої неординарної пропозиції вона відмовилася, після чого Станіслав Сергійович дуже образився і заявив, що ніякого інтерв’ю давати не буде. А ще, про всяк випадок, попросив нікому не розповідати про його домагання…

Чемпіоном англійської Прем’єр-ліги став українець. Вдруге в історії

Вдруге в історії англійської футбольної Прем’єр-ліги її чемпіоном став українець – уродженець Радомишля з Житомирської області Олександр Зінченко. Вперше це звання здобув у складі “Арсенала” Олег Лужний у 2002 році. Перекваліфікований коучем Хосепом Гвардіолою у лівого захисника, Олександр провів 7 матчів за “Манчестер Сіті” у турнірі, навіть перевищивши норму для отримання медалі чемпіона, яка складає 5 ігор. Крім цього, він брав участь і в Лізі чемпіонів. І хоча певності у майбутньому Зінченка у складі “МС” наразі немає, навпаки – ведуться розмови про можливу оренду в інший клуб, – але сам українець називає Гвардіолу генієм і чудовим мотиватором. А ще додає, що найбільшою проблемою для наших за кордоном є мова. “Коли не можеш зв’язати два слова, опускаєш голову і робиш вигляд, що розумієш, а насправді не розумієш нічого, то це важко”, – зазначає новоспечений чемпіон Англії

Україна

П’яний “борець з режимом” і авто Медведчука

Навіть трохи дивно, що жодна політична сила досі не оголосила головного фігуранта цієї історії “борцем проти режиму Путіна”, але… фактом є те, що нетверезий працівник автомийки у Києві вирішив покататися на автомобілі Mercedes G-Class, який залишила Оксана Марченко, дружина одіозного нині політика (і за сумісництвом – кума Путіна) Віктора Медведчука. Поїздка тривала недовго – на світлофорі новоявлений “Фернандо Алонсо” протаранив іншу машину, а та – ще іншу… Після зіткнення викрадач намагався втекти з місця події, але виявився занадто п’яним – поліцейські знайшли його сидячим під стовпом. Вміст алкоголю в крові любителя проїхатися “підшофе” перевищував норму в 10 разів. “Світить” йому за це звершення, як довелося чути, немалий термін ув’язнення плюс – усі можливі витрати на ремонт кількох недешевих автівок. Хіба що знайдеться якийсь здібний учень колишнього президента Спілки адвокатів України… Віктора Медведчука, який зможе надати цій справі відтінку політичного переслідування – у нас, як відомо, полюбляють загортати звичайний кримінал у політичну обгортку.

Творчість нардепів: райдужні перспективи і “розмальовані” фізіономії

Політичні дискусії далеко не завжди ведуться у розслаблених позах в зручних фотелях. Часто-густо опонентам бракує словесних аргументів, і у хід ідуть верхні та нижні кінцівки, плювки слиною з повним набором ферментів, усілякі підручні засоби… Нічого не вдієш – наші політики нічим не відрізняються від своїх співгромадян, які делегували їм право приймати закони, малювати райдужні перспективи майбутнього і принагідно – розмальовувати фізіономії одне одного. Задля кращого доведення власних ідей. Черговий конфлікт стався під час політичного шоу на телеканалі News One між позафракційним народним депутатом Сергієм Мельничуком та його колегою з Радикальної партії Дмитром Ліньком. Останній пригадав своєму опонентові його виключення з партії Олега Ляшка, після цього Мельничук спробував накинутися на Лінька, проте йому в цьому завадили. Втім, після ефіру екс-комбат все ж напав на свого колишнього однопартійця, розбивши йому обличчя. Д.Лінько сказав, що заяву, попри зламаний ніс, писати не буде, але зробить усе, щоб його кривдник відповів за законом.

Тернопілля

Марсіани у гідропарку

У тернопільських водоймах доводилося бачити (і нюхати) усіляке. Нещодавно в тій з них, що у гідропарку “Топільче”, зафіксували дуже вже незвичну для ока кольорову гаму. До брудно-коричнево-зеленуватих тонів звідкілясь додався і синій. Щось моторошне було в цьому, сказати б, марсіанське. Не раз уже доводилося чути, як у ораторському азарті хтось вигукував: “То що ж нам, марсіан запрошувати, щоб вони у нас наводили лад, боролися з корупцією?!”. То, може… таки, нарешті, запросили? І почали оті марсіани наводити свої порядки… з води у гідропарку? А, може, то сама природа, передчуваючи, що і в цій парковій зоні якісь підприємливі, несхильні до екологічних сентиментів, зате вельми схильні до підкилимних “договорняків” з владою суб’єкти можуть розпочати чергове будівництво, вирішила хоча б таким чином їх відлякати? На що ще залишається сподіватися в країні, де, як справедливо зазначалося на сайті, “не працюють політичні та правові механізми”? Хіба що на приліт все тих же марсіан. Хоча… днями рішенням апеляційного суду сумнозвісну будову за “Березілем” припинили.

Ігор Дуда