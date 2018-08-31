Про друзів і тітушок: хроніка тижня, що минає

31/08/2018 Розмір тексту:

Світ

Наступна ціль Путіна

Лояльне, загалом, ставлення “бацьки” Лукашенка до Росії може вилізти йому боком – таким є лейтмотив думки, висловленої російсько-німецьким соціологом Ігорем Ейдманом. За його словами, майбутнє незалежної Білорусі під загрозою – країна ризикує стати наступною ціллю президента РФ В.Путіна, який може усунути Лукашенка від влади і включити “сябрів” до складу Росії. Соціолог вважає, що рейтинг Путіна в Росії падає і, швидше за все, Кремль буде змушений вдатися до нового агресивного демаршу на міжнародній арені, щоб послабити невдоволення громадян своєю внутрішньою політикою. Експерт припускає , що найбезпечніший і найвигідніший об’єкт для цього – Білорусь. Про ймовірність такої загрози нещодавно обмовився і сам А.Лукашенко Не виключено, що саме з огляду на неї Аляксандр Ригоравіч, вірний своїй тактиці періодично “перетрахивать и снова перетрахивать” керівні кадри, призначив нового прем’єра, його нових заступників і кількох нових міністрів.

Україна втратила одного з найвідданіших друзів у США

Він був збитий радянською ракетою над Ханоєм у 1967 р., провів п’ять з половиною років у в’єтнамському полоні, витримав нелюдські знущання і тортури. Він не раз гостро суперечив президентам Рейгану і Бушу-молодшому. А вже на схилі літ доля піднесла йому ще одне жорстоке випробування – злоякісну пухлину мозку. Як відзначили члени його родини, своєю сильною волею він прийняв рішення не продовжувати лікування… У 81-річному віці помер сенатор Джон Маккейн. Можна безпомилково сказати, що Україна втратила одного зі своїх найвідданіших друзів і союзників у США. Він був відомий своєю жорсткою критикою путінського режиму і постійно закликав до посилення санкцій проти нього. “Росія – це автозаправна станція, що маскується під країну. Це клептократія і корупція. Тому економічні санкції важливі”, – одне з його відомих висловлювань.

Україна

Росія нам більше не друг

Президент Петро Порошенко заявив, що Україна юридично готова до припинення договору про дружбу з Росією, укладеного у 1997 році, і чекає відповідних документів від МЗС. Про це глава держави заявив під час зустрічі зз керівниками закордонних дипломатичних установ України. «Сьогодні ми підійшли досить підготовленими і юридично захищеними до наступного кроку: припинення дії договору про дружбу, співпрацю і партнерство між Україною і Росією, який з вини Москви вже давно став анахронізмом», — наголосив Порошенко. Згідно з Угодою про дружбу, між країнами закріплювався принцип «стратегічного партнерства, визнання непорушності існуючих кордонів, поваги територіальної цілісності та взаємної зобов’язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці один одного», – тобто все те, що Росія 4 роки тому по-братньому розтоптала, зайвий раз довівши, що договори з нею не варті паперу, на якому пишуться. Разом з тим, ряд оглядачів висловлюють побоювання, що такий крок з боку України може, серед іншого, ускладнити повернення окупованих територій.

Найбільші помилки часів незалежності, – версія Кучми

Другий президент України Леонід Кучма вважає найбільшими помилками часів незалежності України відмову від ядерної зброї, втрату історичного шансу після Помаранчевої революції та прихід до влади Віктор Януковича. “Ми виявилися не готовими до того, що у світовій політиці такого рівня обіцянки можуть бути порожніми, що можливі такі лицемірство та цинізм”, – зазначив він. Екс-гарант також додав, що “владою була згаяна енергетика нації після Помаранчевої революції, кадрова та економічна політика у 2005-2006 роках проводилася бездарно. Це привело не лише до падіння темпів зростання, але й до зневіри та апатії народу”. Також ганебним Л.Кучма вважає прихід до влади Віктора Януковича: “Йому дозволили узурпувати владу в 2010 році, що привело до насильства над Конституцією, скасування політреформи, підписання Харківських угод, зрештою, до відмови від асоціації з Євросоюзом”. Аналітики, загалом, погоджуються з Леонідом Даниловичем, однак висловлюють думку, що колишній ракетобудівник скромно оминає свою власну роль… ну, хоча б у виведенні Януковича на орбіту великої політики у 2002 р.

Шукають “тітушку” на прізвище “Тітушко”

У розшуку в нас перебуває багато хто, але цей суб’єкт заслуговує на особливу увагу. Як повідомив перший заступник голови Нацполіції України В’ячеслав Аброськін, поліція оголосила в розшук Вадима Тітушка. Того самого, який у травні 2013 р. зажив Геростратової слави через напад на журналістів. Після того інциденту прізвище Тітушка стало в українському суспільстві загальною назвою груп проплачених найманців, що використовуються для справ, пов’язаних із мордобоєм. Як розповідав сам Тітушко, після тих травневих подій у Києві він «емоційно згас», оскільки переконався, що став «інструментом у чужій грі». Відтак, щоб навести докази своєї духовної еволюції, навіть збирався підтримати Євромайдан (!). Однак вроджені чи набуті душевні нахили таки переважили, і нині громадянин Тітушко обгрунтовано підозрюється у здійсненні розбійних нападів у складі організованої групи з метою пограбування. “Тітушко” на прізвище Тітушко вирішив прогресувати у кримінальній ієрархії?

Тернопілля

Став і свідомість тернополян – що спільного?

З нагоди Дня міста міський голова привітав і нагородив його кращих людей. Подяки, відзнаки та цінні подарунки отримали близько 180 найдостойніших. Трохи дивно і навіть прикро, але серед них, здається, не було авторів геніальної ідеї – прилаштувати з тильного боку “Березолю” споруду під назвою “Культурно-мистецький центр”. На превелику радість мешканців прилеглих будинків… А ще ці дні були позначені чемпіонатом світу (!) з водно-моторного завивання – ефективного засобу для індивідів з неврозами чи психозами, дефіцит яких у нас навряд чи відчувається. Взагалі, цікаво: вздовж берега озера – гниюча водяна рослинність з її неповторними “благовоніями”, а трохи віддалік – уже “Європа”. “Перший раз було прикольно, а тепер приїлося вже. Тільки став заси*ають, він і так зас*аний”, – таким був один з відгуків на епохальну подію в соцмережах. Зас*аний не лише став – зас*аною залишається і свідомість наших обивателів. Один з них, затриманий за “п’яну” їзду, пропонував патрульним 60 євро “відступного”. Ті, до їх честі, начебто не погодилися. Може, і їх варто було внести до списку відзначених мером щасливчиків?

Ігор Дуда