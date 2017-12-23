Про допінг і змій за пазухою: хроніка тижня від “За Збручем”

23/12/2017 Розмір тексту:

Світ

Цей день настав

Допінгові подвиги російських спортсменів, що проводилися з відома і, ймовірно, благословення спортивного керівництва країни, отримали гідне визнання: Росія відсторонена від участі в зимовій Олімпіаді 20018р. у Південній Кореї. Спортсмени виступатимуть під нейтральним (олімпійським) прапором; у випадку їхньої перемоги виконуватиметься олімпійський гімн. Загальна назва команди – Олімпійські атлети з Росії (OAR). Що найприкріше для Росії (але цілком справедливо) – вона повинна відшкодувати витрати на розслідування її ж власних хитрощів із допінгом і зробити внесок на розвиток Незалежного органу тестування (ITO) – 15 млн. доларів. Те, що були виявлені реальні випадки порушення антидопінгових правил, визнав і В.Путін. Неодноразовий олімпійський чемпіон з біатлону А.Тихонов так прокоментував цей скандал: “Це було цілком прогнозовано, хоча починалося все з вживання безневинного препарату. Ще десять років тому я передбачав, що настане день, коли ми зганьбимося на весь світ. Цей день настав”.

Китаянка вижила після стрибка з 33 поверху

14-річна китаянка примудрилася вижити після того, як стрибнула з 33 поверху висотного будинку. На щастя, рятувальники зуміли розмістити на землі в потрібному місці рятівну подушку. Вона значно пом’якшила падіння дівчини, і та відбулася лише переломами кінцівок. Причиною такого екстремального вчинку стало нещасливе кохання. Окремі тернополянки, пригадується, в подібних випадках так високо не забиралися і віддавали перевагу неодноразовим стрибкам з дамби. До того ж, таке захоплення конкретним представником китайської нації комусь із наших могло б видатися й дивним, оскільки для більшості українців всі мешканці Піднебесної імперії схожі один на одного наче горошини в стручку і розрізнити їх практично неможливо. Отож, яка різниця з ким – знайдеш іншого, їх там понад мільярд…

Україна

Акція Саакашвілі: конфлікт з правоохоронцями і два кримінальні провадження

В той час, коли М.Саакашвілі, якому, до речі, позавчора виповнилося 50 років, закликав учасників акції “Марш за імпічмент” не піддаватися на провокації, запевняючи, що “насильство – це не наш шлях”, його симпатики зробили спробу прорватися всередину Жовтневого палацу, щоб облаштувати там свій штаб. У правоохоронців щодо цього була інша думка, і ця розбіжність призвела до конфлікту між ними і мітингувальниками, внаслідок якого з обох сторін постраждало понад 30 осіб. Як повідомила поліція, протестувальники при цьому використали газ невідомого походження. Посли Канади і Великобританії засудили цю акцію. Сам Саакашвілі доволі несподівано дав зрозуміти, що вже не розглядає Президента П.Порошенка як головного “баригу” і не відчуває до нього особистої неприязні. Натомість готовий вступити з ним у публічний діалог задля ліквідації корупційних схем і відсторонення від влади їхніх виконавців та “бенефіціарів”. Наразі ж за наслідками сутички у Жовтневому палаці слідчі розпочали два кримінальні провадження.

“Змія” за пазухою Гройсмана

20 грудня, саме в день 100-річчя створення ВЧК/КГБ (символіка?), СБУ затримала чиновника Кабміну, якого підозрюють в співробітництві зі спецслужбами Росії. Як можна здогадатися – у співробітництві не з вирощування фікуса і драцени. Затриманий – заступник керівника протоколу Прем’єр-міністра України Станіслав Єжов (ще й прізвище – як на замовлення!). Раніше він працював у посольстві України в США та Адміністрації Президента – відповідав за переклад зустрічей з іноземними делегаціями. З Прем’єром В. Гройсманом Єжов почав працювати ще у Верховній Раді, а потім разом з ним перейшов у Кабінет Міністрів. Тривалий час оперативники СБУ документували, що чиновник, виконуючи завдання російських кураторів, збирав інформацію про діяльність урядових структур, а отримані дані передавав через електронні канали зв’язку. Сам В.Гройсман, який, можна сказати, пригрів змію за пазухою, на своїй сторінці у Facebook подякував СБУ за професійність і пильність.

Власник ФК “Карпати” був учасником смертельної аварії – слідство

Слідство встановило безпосередню участь власника ФК “Карпати” і телеканалу ZIK Петра Димінського у смертельній ДТП на Львівщині у серпні 2017 року, внаслідок якої загинула 31-річна жінка. На даний момент львівський бізнесмен продовжує перебувати у Швейцарії, куди він вилетів приватним літаком невдовзі після пригоди. Поліція України оголосила його у національний розшук і подала документи в генеральний секретаріат Інтерполу в Ліоні. За правилами, Інтерпол найближчим часом вивчить ці документи на предмет наявності чи відсутності політичної, расової чи релігійної дискримінації. Представники правоохоронних органів вважають, що Димінський повинен понести покарання, незважаючи на те, що мати потерпілої відмовилася від матеріальних претензій до нього. Можна спробувати уявити, скільки коштувала така пропозиція, від якої неможливо було відмовитися…

Тернопіль

Співпраця із східним колоритом

Якщо голова ОДА Степан Барна скаже, що ладен вирушити в пошуках партнерів для співробітництва хоч на край світу, це не буде перебільшенням. Нещодавно він разом із колегою аж з в’єтнамської провінції Донг Най підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в розвитку індустріальних парків. Хоча… після 24 тонн зіпсутої риби з Китаю, що надійшла на місцевий ринок, до усіляких справ зі Сходом слід, мабуть, підходити з певною обережністю. На церемонії очільник Тернопільщини не пошкодував фарб для змалювання перспектив сільгоспкомплексу області з великими обсягами експорту продукції спиртової галузі, молока та птиці. Не знаю, як сприйняли б жителі Індокитаю, приміром, нашу “Ковалівку”, а от в’єтнамська рисова горілка з отруйною коброю всередені пляшки, що тримає в пащеці скорпіона, суто візуально справляє сильне враження. Хоча соцмережі повні порад не вживати це пійло – через жахливий смак.

Ігор Дуда