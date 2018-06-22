Про депутатів, чиновників та “обліко морале”: хроніка тижня від “За Збручем”

22/06/2018 Розмір тексту:

Світ

Футбол та “обліко морале” росіянок

Російські політики вирішили взятися за “обліко морале” своїх співгромадян (точніше – співгромадянок), щоб ті, бува, не “посрамили честь земли русской”. Голова комітету Госдуми з питань сім’ї Т. Плетньова закликала росіянок не вступати в інтимні зв’язки з іноземцями під час чемпіонату світу з футболу. Головним її аргументом стало те, що така легковажна поведінка призводить до народження дітей у неповних сім’ях. Чиновниця нагадала й досвід Олімпіади-80, після якої в СРСР з’явилося дуже багато матерів-одиначок. “Навіть якщо одружуються й забирають з собою, то потім ота бідолаха не знає, як звідти повернутися. Приходять до мене оті непутящі дівчата в комітет, плачуть… Я хотіла б, щоб в нашій країні одружувались по любові, створювали хороші сім’ї, дружно жили, народжували дітей, виховували їх”, – окреслила свою схожу на утопію програму Плетньова. Заради об’єктивності: в нас увагу на цій проблемі не загострювали, мабуть, тому, що фінал Ліги чемпіонів у порівнянні з чемпіонатом світу промайнув просто блискавично, і високоморальні українки просто не мали достатньо часу для налагодження специфічних контактів з іноземцями.

Північна Македонія: “Шляху назад немає”

Прем’єр-міністр Македонії З.Заєв підтвердив, що країна змінить назву на Республіка Північна Македонія. Таким чином має закінчитися тривала суперечка з сусідкою-Грецією. Гонористі елліни віддавна вимагали перестати вживати назву “Македонія”, позаяк так називається одна з її провінцій. Через це Греція досі блокувала вступ Македонії до НАТО і Євросоюзу, оскільки не хотіла, щоб якась країна носила назви грецького регіону. Македонський (чи відтепер – північномакедонський?) прем’єр назвав досягнуту із Грецією угоду “історичною”. “Шляху назад немає”, – заявив З.Заєв на прес-конференції після телефонної розмови з грецьким прем’єр-міністром А. Ципрасом. Водночас у Македонії відбулися протести незадоволених зміною назви країни. Цікаво, чи не викличе це ланцюгової реакції в світі й чи не будуть, приміром, США вимагати від Грузії змінити свою назву, оскільки в Америці є штат з аналогічною назвою – Georgia?

Україна

Невесела альтернатива еміграції

Трохи дивні люди ці українці – їм і Президент, і прем’єр за найменшої нагоди намагаються довести: жити стало краще. Ви лише “роззуйте” очі, щоб це побачити. А якщо ще десь не стало, то стане найближчим часом. Ну, нехай там через 2-3 роки… А вони знай собі – нарікають на життя, норовлять чкурнути туди, де на отих 2-3 роки чекати не доведеться. Є, щоправда й альтернатива – не так, щоб дуже весела… Кількість померлих в Україні на кінець квітня, за даними експрес-випуску Держстату, перевищує кількість народжених майже в 2 рази – на 100 смертей припадає 54 новонароджених. Крім того, протягом січня-квітня 2018 р. чисельність населення України скоротилася на 85,7 тис. осіб і на 1 травня склала 42,3 млн. Згідно з сумними прогнозами, до 2050 р. чисельність населення нашої країни може скоротитися більш як на 6 млн. – до 36,4 млн. осіб.

Стовідсоткова влучність, що викликає запитання

Українські протитанкові ракетні комплекси “Скіф” і “Корсар” на недавніх стрільбах показали, що вони нічим не гірші, ніж американські “Джевеліни”. Принаймні, таку думку висловив керівник Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння В.Бадрак. За його словами, обидва українські ПТРК вражали цілі так само, як і Javelin. “Стовідсоткова влучність на відстані майже 2 км”, – відзначив експерт. У зв’язку з цим виникає декілька запитань. Український ВПК вбився в пір’я і намагається кинути виклик світовим авторитетам у сфері збройних технологій? Ми видаємо бажане за дійсне й на підставі лише кількох, можливо, випадкових влучань, оголошуємо, що схопили бога за бороду? Якщо ж “Скіф” і “Корсар” справді такі неперевершені, то політичне підгрунтя усієї тривалої кампанії з поставкою в Україну “Джевелінів” стає досить очевидним. І що мали рацію ті, хто стверджував, що американський ПТРК для нас важливіший радше як символ втягування США у конфлікт на сході України.

Чиновники проти… безпілотників?

Нові правила використання безпілотників, згідно з якими апарати не можуть підніматися вище 50 метрів, літати над дорогами, скупченнями людей, держустановами, приватними садибами, одразу ж викликали немалий подив і цілу зливу запитань. На думку багатьох медійників, вони суттєво ускладнюють роботу редакцій, які використають дрони для зйомок, оскільки завдають серйозного удару по роботі служб новин. Ці обмеження, вважають працівники ЗМІ, суперечать Закону про інформацію і цілком можуть слугувати чиїмось політичним цілям. Чи не найгостріше нові правила позначаться на роботі журналістів, які донедавна досить вільно використовували безпілотні літальні апарати для зйомок, скажімо, сумнівних незадекларованих маєтків посадовців. А потреба в цьому є, і нагальна, оскільки в Україні дуже багато чиновників, які хотіли б тримати свої статки ретельно схованими від занадто цікавих очей. Тож чи не вони є найактивнішими ініціаторами нових правил?

Тернопілля

Депутати – за гендерну рівність

Напружені трудові будні у наших депутатів, чимало невідкладних питань доводиться їм вирішувати. Зокрема, на останній сесії міськради вони були зайняті, крім деяких внутрішньофракційних пертурбацій “на трьох”, ще однією надзвичайно важливою справою: проблемою продажу нижньої білизни в неділю та великі свята на ринках і в магазинах. На декого з наших краян цей факт тисне приблизно так само, як… затісна майка чи кальсони. Депутати поставилися до питання з розумінням і, можна сказати, з гендерною делікатністю: не стали поділяти артикули на чоловічі й жіночі й надавати якісь комерційні привілеї чоловічим трусам перед бюстгальтерами. І навпаки. А оскільки резолюційна частина була витримана в тоні дружньої рекомендації, а не заборони, неважко передбачити, як вона вплине на тих, хто торгує цими необхідними предметами для широкої громадськості й об’єктами захоплення для менш численної популяції фетишистів. Якщо ж врахувати, що у нас і категоричне “Заборонено!” повсюдно ігнорується, то можна пропустити, що звабливі жіночі трусики звеселятимуть око небайдужих тернополян там само і в ті ж дні, що й раніше.

Ігор Дуда