Про чудовисько та “індіанців” з Дикого Заходу – у хроніці тижня

06/04/2018 Розмір тексту:

Світ

Чудовисько із довгими щупальцями

Мимоволі згадується фраза, якою Остап Бендер наганяв страху на членів таємного “Союзу меча і орала”: “Ви, звичайно, можете піти, але пам’ятайте – у нас довгі руки…”. Втім, привід згадати її – зовсім не гумористичний. Про “довгі руки Росії” наголосила у своєму виступі офіційний представник Держдепартаменту США Хізер Науерт. “У Росії – довгі руки… Ми вважаємо, що вона зберігає інтерес до наших виборів, а також до виборів у багатьох інших країнах. Це – чудовисько з морських глибин, у якого багато щупалець…”, – так вона прокоментувала вислання з США 60 російських дипломатів у зв’язку з отруєнням у Лондоні екс-розвідника С. Скрипаля. За словами Х.Науерт, Росія “повинна взяти на себе відповідальність за цей злочин і в подальшому припинити свою безглузду й агресивну діяльність за кордоном”. Хоча, це їй зробити, напевно, не легше, ніж вовкові навчитися їсти траву…

Своєрідний тренд дійшов до спорту

Останнім часом своєрідним “трендом” стали зізнання відомих актрис, журналісток, спортсменок про сексуальні домагання до них відомих чоловіків. Не залишилася осторонь цього й олімпійська чемпіонка 1972 р. зі спортивної гімнастики легендарна Ольга Корбут, яка зараз проживає в США. Вона заявила, що у 17-річному віці вона зазнала насильства з боку свого тренера Ренальда Книша. “Він мене просто згвалтував… Я живу з цим, це дуже важко”, – заявила колишня уславлена гімнастка. Вона також висловила думку, що Книш обов’язково повинен бути покараний за вчинене. Наразі невідомо, чи візьметься білоруська юстиція тягнути до суду 87-річного екс-тренера, який, якщо вірити О.Корбут, досить своєрідно навчав підопічних, як виконується “сальто прогнувшись з поворотом” і “фляк з високим вильотом ноги в різні боки”. Сам Книш повністю заперечує звинувачення Корбут, і, в свою чергу, звинувачує її у “чорній невдячності” за все, що він для неї зробив. Звичайно, постати у такому віці перед судом за звинуваченням у подібному злочині – трохи соромно. А, може, й почесно – хто його знає…

Україна

Справа Савченко: підзахисний на своїй хвилі

Адвокат Віктор Чевгуз, який захищав Надію Савченко, попросив про самовідвід. Причиною цього кроку, за словами юриста, є те, що у нього і підозрюваної різні погляди на тактику захисту. “Добре захищати того, хто сам хоче захищатися, і хто виконує те, що йому рекомендують спеціалісти. А якщо підзахисний перебуває на своїй хвилі, то… Тут йдеться про кримінальний злочин. Я – адвокат з кримінальних справ, а Надія захищається політичними методами. Я в політику не лізу і не бачу тут політики. Що стосується кримінальних статей, епізодів – це моя парафія, а от щодо політики… Я не знаю, хто її переслідує, за що і які в неї погляди”, – зазначив В.Чевгуз. За словами адвоката, він виступав за те, щоб “захищатися від пред’явленого звинувачення, а не звинувачувати Луценка, Порошенка і всіх решту”.

Секрет успіху Олега Винника

Нині в середовищі любителів естради точиться дискусії навколо секрету успіху Олега Винника. Це справжній феномен: співак, якого телебачення серйозно не розкручувало, спокійно збирає багатотисячні зали. Одразу скажу: до його палких шанувальників не належу. До того ж, той факт, що минулої осені юрба місцевих “тітушок” (чи, як їх дехто майже “героїчно” називає, “активних людей”) зібралася на місці скандальної будови біля “Березолю” начебто з нагоди концерту О.Винника, мимоволі (хоча й несправедливо) кидав деяку тінь на нього самого. Не дуже уважно, можна сказати, одним вухом і одним оком спостерігав нещодавно за його концертом на одному з телеканалів. І відзначив, найперше, не дівчат і молодиць різного віку і комплекції, які з млосним виразом очей і чутливо вигнутими губами водили плечима і стегнами в такт мелодії, а дивовижні працьовитість і самовіддачу співака. Він, як відзначають, дарує жінкам те, що вони рідко зустрічають у своєму житті – ідеальні стосунки, мрії про щось красиве і безжурне. Нехай лише й на декілька годин концерту…

Головний тренер “Зорі” готовий вирушити в зону АТО

Головний тренер “Зорі” Юрій Вернидуб каже, що змінив своє ставлення до Росії після анексії Криму і початку військової агресії РФ на Донбасі. Він також зізнався, що припинив будь-яке спілкування з деякими російськими друзями через їхню політичну позицію. “Народився, живу і житиму в Україні – зазначив Ю.Вернидуб, – точно знаю, що ніколи не поїду в Росію, даю 200 відсотків. Хіба що щось зміниться у відносинах між нашими країнами… Нічого не маю проти росіян, але є багато запитань щодо того, як вони себе ведуть… Тим з колишніх друзів, які лізуть мені в душу і щось там розповідають, завжди кажу: “Не ми до вас прийшли, а ви до нас, тож не маєте права щось розповідати”. Наставник “Зорі” також повідомив, що готовий вирушити в зону АТО (чи, як тепер називається ООС – авт.). “Ця тема для мене болюча, але якщо буде необхідність і всіх закличуть до зброї, я буду в перших рядах. За свою країну, за свою родину”, – заявив Ю.Вернидуб. Слід відзначити, що за свою кар’єру гравця нинішній наставник “Зорі” встиг пограти і в Росії і навіть був капітаном “Зеніта”.

Тернопілля

та індіанці з Дикого Заходу

Нагадування про народні звичаї й неписані правила поведінки в період посту періодично звучать з телеекрана і публікуються в пресі, але якщо врахувати, що у нас прийнято ігнорувати і суворі заборонні знаки, то неважко здогадатися, як дотримуються отих порад… Група силовиків у одному з закладів міста розважалися “во всю ширь души”, та ще й танцювали під пісню О. Газманова із неприйнятними нині для України словами “За Россию, за свободу…”. Це викликало значний громадський резонанс, і “танцюристи” в якості “заохочувального призу” отримали службове відрядження на 2 місяці на схід країни. Тим часом місцеві злодюги стали діяти за методом, який практикували ще в XIX столітті індіанці Дикого Заходу США під час будівництва трансконтинентальної залізниці Pacific Railroad. Тамтешні автохтони просто розбирали “Вогняного коня”, який полохав стада їхніх бізонів у преріях. Однак, на відміну від розмальованих сіу, шошонів і дакота, наші метикуваті краяни мають за вкрадене залізяччя “живу копійку”. Внаслідок їхнього “креативу” зійшли з рейок два вагони приміського поїзда. На велике щастя, ніхто з пасажирів не постраждав…

Ігор Дуда