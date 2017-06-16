Про безвіз, георгіївські стрічки і поліцію на дорогах, – хроніка тижня від “За Збручем”

16/06/2017 Розмір тексту:

Світ

Складається враження, що якісь темні сили обрали Лондон для своїх забав і ніяк не хочуть залишити столицю Великобританії в спокої. Не встигло місто на Темзі оговтатися від кількох кривавих терактів, як вночі 14 червня сталася масштабна пожежа у 24-поверховому житловому будинку Grenfell Tower. Відео з місця події нагадали кадри зі знаменитого голлівудського блокбастера «Пекло в піднебессі», а за словами свідків пожежі, аналогія з пеклом виникала у них і без кіношної «підказки». Полум’я охопило всі поверхи будівлі, починаючи з третього. «Це було страшно, охоплені жахом люди волали про допомогу, деякі вистрибували з вікон», – згадував один із очевидців. За далеко не остаточними даними поліції, 12 осіб загинуло, 74 доправлено до лікарень, з них 20 – у критичному стані. За словами очільника пожежної служби Лондона, робити якісь висновки про причини пожежі зарано, попереду – копітке розслідування. Наразі ж стало відомо, що стан безпеки будинку викликав занепокоєння, однак жодних заходів не було вжито – недбалість, більш характерна для територій, розташованих значно східніше…

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Один з топ-голкіперів світового футболу німець Мануель Нойєр, який звик впевнено прибирати м’яч до рук, схоже, сам потрапив у міцні руки. І не чергового тренера, який прививатиме йому своє бачення гри, а тендітної 24-річної Ніні Вайс. Саме з нею 31-річний страж воріт «Баварії» та бундестіму вирішив з’єднатися узами шлюбу. Церемонія вінчання відбулася в Італії. Щасливий наречений не встиг відновитися після перелому ступні, отриманого у матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти «Реала», тому змушений був пересуватися до вівтаря на милицях. Цікаво, чи буде Herr Нойєр у подружньому житті сповідувати ту ж філософію, яку демонструє на футбольному полі, де його звикли бачити справжнім господарем власного штрафного майданчика і його підступів? І чи залишатиметься завжди незворушно спокійним, як у найкритичніших ігрових ситуаціях?

Україна

«Безвіз! – шумить зраділий ліс. «Безвіз! – вторує гомін кіз. «Безвіз! – тріщить з похмілля голова. «Безвіз!» – в кишенях на сто грам нема…». Чомусь думається, що багато хто з українців сприйняв цю оспівану офіціозом мить саме крізь призму своїх насущних і далеко не таких високих устремлінь. Тому що намагання звести кінці з кінця (саме в такому становищі перебуває нині переважна більшість) не дуже корелюється із задумами і планами влади. І вже точно – не має нічого спільного з її стилем життя, зокрема, вибором місця проведення відпусток і уїк-ендів. А між тим… дипломати назвали перші вісім країн ЄС, які почали впускати (гарне слово) українців до себе. Оглядачі в телепрограмах наголошують на тому, якими вихованішими і скромнішими у порівнянні з росіянами є українці за кордоном (справді?). Президент, запускаючи таймер безвізу, з почуттям виконаного обов’язку сповіщає про омріяний режим, що став фактом. Словом, радій, народе – безвіз!!! Тільки от щось…

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З початку тижня розпочали роботу наряди дорожньої поліції. За словами глави Національної поліції Сергія Князєва, 30 нарядів забезпечуватимуть порядок на 10 основних автомагістралях України. Вони нестимуть службу на сучасних автомобілях марки Hyundai. На думку головного поліцейського країни, завдяки їхній діяльності складова дорожньо-транспортних пригод на головних автомагістралях буде докорінно змінена. Очевидно – в бік поліпшення ситуації, яка нині дуже вже нагадує зведення з районів бойових дій. І аж ніяк не поступається їм за щоденним числом загиблих і травмованих. В поліції переконують, що йдеться не про повернення старого ДАІ (переспіви «ДАІ в руку мені», засідки в кущах на найбільш «врожайних» ділянках доріг), а що це буде абсолютно нова служба, без обтяжливих гріхів старої.

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Президент Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виробництва і пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки». Згідно з документом, публічне використання, демонстрація або носіння георгіївської стрічки або її зображення тягнуть за собою накладення штрафу від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За словами Президента, стрічка символізує не так перемогу над нацизмом, як нинішню агресію Росії проти України. Українські військові традиції засновані на зверненні до спадщини запорозького козацтва, досвіду боротьби за українську незалежність у 1917–1921 роках, участі українців у звільненні УРСР від нацистів, національного руху Опору 1940-х–1950-х років. На думку вчених-істориків, георгіївська символіка, у кращому випадку, не мала до них безпосереднього стосунку, а в гіршому – уособлювала сили, чиї інтереси були протилежні українським.

Тернопіль

Цього тижня Тернопілля разом з усією країною теж тішилося безвізу – якщо мало для цього біометричний паспорт і грошову суму, яка б підтримувала втіху. Святкування цієї події на Театральному майдані зібрало чимало молоді, яка, здавалося, найбільше радіє нововведенням. Втім, не лише безжурним веселощам віддавалися жителі нашого славного краю. Не забували вони й про труди праведні. Зокрема, про вирощування снодійного маку та коноплі. В рамках спецоперації «Мак-2017» (лірика!) оперативники підрозділу протидії наркозлочинності виявили близько десяти фактів культивування незаконного дурману. Водночас центр зайнятості повідомляє, що нині в області відчувається потреба в робітничих професіях: сантехніках, слюсарях, механіках. Можливо, це було б альтернативою для виробників забороненого зілля, але… ви часто зустрічали «макового плантатора», який взявся б ремонтувати чужі унітази?

Ігор Дуда