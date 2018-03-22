Про бабу Маню з Тернопільщини розповів телеканал “1+1”. ВІДЕО

22/03/2018 Розмір тексту:

“Баба Маня”, – так бабусю із села Шушківці Лановецького району лагідно називають односельчани. Люди дуже люблять бабусю за доброзичливий характер, веселу вдачу та дуже чуйне серце.

Недавно журналісти із телеканалу “1+1” зняли про пані Марію репортаж у якому розповіли, що бабуся Марія диктує моду у селі. Бо жіночка замість верхнього одягу, навіть у люті морози, полюбляє одівати махровий халат. Жінка каже, що має і пально, придбала собі обновки, однак у халаті їй зручніше.

Детальніше дивіться у сюжеті.

Джерело: Реально