Про бабу Маню з Тернопільщини розповів телеканал “1+1”. ВІДЕО
22/03/2018 0
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“Баба Маня”, – так бабусю із села Шушківці Лановецького району лагідно називають односельчани. Люди дуже люблять бабусю за доброзичливий характер, веселу вдачу та дуже чуйне серце.
Недавно журналісти із телеканалу “1+1” зняли про пані Марію репортаж у якому розповіли, що бабуся Марія диктує моду у селі. Бо жіночка замість верхнього одягу, навіть у люті морози, полюбляє одівати махровий халат. Жінка каже, що має і пально, придбала собі обновки, однак у халаті їй зручніше.
Детальніше дивіться у сюжеті.
Джерело: Реально
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