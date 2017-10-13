Про Бабкіна, президентів і димову шашку: хроніка ненудного тижня

13/10/2017 Розмір тексту:

Світ

“Точка зору” президента Чехії

Президент Чеської Республіки Мілош Земан у зверненні до депутатів ПАРЄ заявив, що хоч і визнає незаконність анексії Криму, але вважає це “завершеною справою” і запропонував владнати її шляхом… виплат Україні. “Повинна бути якась компенсація – чи у фінансовій сфері, чи нафтою і газом”, – наголосив він. Земан також висловив думку, що в разі незгоди України розпочнеться “європейська війна, якої треба уникнути”. МЗС України відреагував відразу: “Спроба запропонувати не лише умиротворення агресора, але й легітимізацію анексії АР Крим шляхом “продажу” частини нашої території є абсолютно неприйнятною для сучасної Європи. Важко повірити, що ми це чуємо від президента країни, яка стільки страждала від Мюнхенської змови”. Водночас посольство Чехії поквапилося відхреститися від заяви очільника держави, зазначивши вустами прес-секретаря, що “у деяких частинах виступу президента на ПАРЄ йшлося про його особисту точку зору”.

Знадобилося 15 років: в гірській ущелині знайшли останки відомого актора

В гірській ущелині на Кавказі знайдено останки актора Сергія Бодрова, відомого виконавця головної ролі у культових стрічках “Брат” і “Брат-2”. У вересні 2002 року він разом з членами знімальної групи трагічно загинув на зйомках фільму “Зв’язковий” внаслідок раптового сходження з гір потужної льодової лавини. Тривалі рятувальні роботи і пошуки не дали результатів, аж поки нещодавно потоки річкової води не вимили з селевої маси фрагменти кузова “Москвича”, всередині якого виявили обривки зітлілої одежі та людські останки, що належать акторові. “В чем сила брат? В деньгах?… А я думаю, сила – в правде”, – ця репліка його героя Даніли Багрова стала легендарною і варта того, щоб її, як Отче наш, засвоїли “господарі життя” і на його батьківщині, і в нас, в Україні. Через 15 років остаточна правда про С. Бодрова вийшла назовні, і він може бути похований по-людськи…

Україна

У Верховній Раді було не нудно

Зовсім не нудно було останнім часом у Верховній Раді. Те, що там діялося, могло б вивести зі стану нірвани чи летаргії навіть депутата від опозиційного блоку Д. Добкіна, який звик ховатися за колону, запивати щось водою, а потім сидіти з “дуже дивним” виразом обличчя. Спершу депутати від “Самопомочі” та “Батьківщини” заблокували президію. Наступного дня вже депутати від БПП заблокували трибуну з метою недопущення повторення ситуації, що виникла напередодні. Далі на авансцену вийшов позафракційний депутат Ю. Левченко. Вийшов доволі ефектно: пожбурив у зал димову шашку. А опісля пообіцяв “підпалити Раду, якщо депутати будуть так голосувати”, маючи на увазі законопроект про реінтеграцію Донбасу. Можливо, випускник Лондонської школи економіки вирішив повторити сценарій Порохової змови 5 листопада 1605 року, коли група змовників спробувала висадити в повітря Парламент Великобританії в Лондоні? Але ж мав би принаймні знати, що в них з того вийшло…

Резонансне вбивство у Києві: ГПУ знайшла замовника

Генпрокуратура повідомила про розкриття вбивства екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова, яке було скоєне 23 березня в центрі Києва. Як повідомив на прес-конференції Ю.Луценко, замовником був підконтрольний ФСБ кримінальний авторитет Володимир Тюрін, колишній цивільний чоловік дружини Вороненкова – оперної співачки Марії Максакової. Однак підігнати цю історію під класичний “любовний трикутник” і, відповідно, cherchez la femme як спонукальний мотив злочину не можна – за словами Ю.Луценка, Тюрін замовив це вбивство в обмін на преференції кримінальним угрупованням з боку російських спецслужб. Генпрокурор також додав, що Вороненкова усунули, щоб не допустити його свідчень в українських і міжнародних судах у справі Януковича. За словами Луценка, зараз Тюрін перебуває на території Росії, і ГПУ планує звернутися до влади цієї країни з запитом щодо його екстрадиції.

Як президент Туреччини “відімстив” за тернополян

Під час візиту в Тернопіль 14 липня Президент П.Порошенко запізнився на Театральний майдан і змусив містян досить довго чекати себе під палючим сонцем. Цього тижня президент Туреччини Р.Ердоган “відімстив” українському колезі за ці незручності жителів “файного міста” – теж приїхав на зустріч з ним із запізненням. Досвідчений дипломат П.О.Порошенко, щоправда, потім відігрався – змусив турецького очільника, вигляд якого свідчив якщо не про нездужання, то принаймні про втому, розмовляти цілих 3 (три) години замість запланованих 45 хвилин. Втім, перемовини були плідними: сторони підписали ряд міждержавних документів, в тому числі й про захист інвестицій. Крім того, як було заявлено, Анкара підтримує територіальну цілісність України і введення миротворчої місії на Донбас. Паралельно із зустріччю президентів провели переговори їхні дружини. Еміне Ердоган, попри імідж правовірної мусульманки, підкреслений одягом, виявила обізнаність з нашими проблемами і висловила занепокоєння долею українських громадян-політв’язнів у Росії.

Тернопіль

Кому пішло на користь скасування концерту Бабкіна?

Цього тижня активна громадськість була зайнята важливою справою – боротьбою за відміну виступів у Тернополі Сергія Бабкіна. Ризикну видатися невігласом і зізнаюся, що не знав досі, хто такий отой С.Бабкін; він мене зовсім не цікавив, а тепер от довідався і мимоволі зацікавився… Припускаю, що увесь цей галас навколо нього може навіть піти співаку на користь – ті, хто раніше не мав про нього жодного уявлення, тепер знають, що С.Бабкін існує на світі. А в одному з провідних місцевих видань провідний місцевий посадовець запевняє, що “під Покровом Богородиці Україна стане заможною і сильною”. Коли станеться це диво – завбачливо не уточнює. Це вам не початок 90-х, коли один з ентузіастів козаччини пророкував, що до 1994 року Україна стане козацькою державою – це більше схоже на обіцянки мудрого і далекоглядного Л.Кравчука, який тоді ж таки запевняв, що “ми з вами житимемо в заможній, процвітаючій країні”. Оті, котрі “ми”, напевно, в ній і живуть. От з тими “вами” справа дещо складніша…

Ігор Дуда