Про автошляхи, які найбільше дошкуляють тернополянам, народні обранці говорили зі головним дорожником України

Темою розмови з очільником установи стали найбільш проблемні автошляхи області. Народні обранці з Тернопільщини поставили ряд конкретних запитань Славоміру Новаку щодо цих доріг. У відповідь отримали переконання, що траси мають побудувати вже у 2017-2018 роках.

– Результатом такого спілкування стала обіцянка пана Новака про те, що автодороги «Дубно – Тернопіль» і «Львів – Тернопіль» будуть пріоритетними до виконання у 2017 році. Дана практика несподіваних візитів дає значні результати, тому в подальшому вони будуть частіші, – повідомив народний депутат Микола Люшняк.