Про автошляхи, які найбільше дошкуляють тернополянам, народні обранці говорили зі головним дорожником України

14/04/2017 0
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Цього тижня народний депутат Микола Люшняк спільно із тернопільськими депутатами особисто «провідали» виконуючого обов’язки голови Державного агентства автомобільних доріг України Славоміра Новака.

Темою розмови з очільником установи стали найбільш проблемні автошляхи області. Народні обранці з Тернопільщини поставили ряд конкретних запитань Славоміру Новаку щодо цих доріг. У відповідь отримали переконання, що траси мають побудувати вже у 2017-2018 роках.

– Результатом такого спілкування стала обіцянка пана Новака про те, що автодороги  «Дубно – Тернопіль» і «Львів – Тернопіль» будуть пріоритетними до виконання у 2017 році. Дана практика несподіваних візитів дає значні результати, тому в подальшому вони будуть частіші, – повідомив народний депутат Микола Люшняк.

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