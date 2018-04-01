Президент вручив державну нагороду тернопільському чемпіонові зимової паралімпіади Тарасові Радю. ФОТО

01/04/2018 Розмір тексту:

Під час зустрічі зі спортсменами української команди – учасниками XII Зимових Паралімпійських ігор 2018 Президент Петро Порошенко вручив паралімпійцям високі державні нагороди. Серед них – і тернополянин Тарас Радь, який виборов для України золоту медаль! Крім того, Тараса Радя включено до топ-5 найкращих дебютантів Паралімпійських ігор.

Зокрема, за значний особистий внесок у розвиток паралімпійського руху, забезпечення високих спортивних результатів національною паралімпійською збірною командою України на ХІІ зимових Паралімпійських іграх 2018 року орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня був відзначений дворазовий чемпіон Паралімпійських ігор з біатлону Віталій Лук’яненко. Орденом «За заслуги» І ступеня – срібний призер Паралімпійських ігор з лижних перегонів Григорій Вовчинський. Орденом «За заслуги» ІІ ступеня – бронзовий призер Паралімпійських ігор з біатлону Анатолій Ковалевський та чемпіон і бронзовий призер Паралімпійських ігор з лижних перегонів Максим Яровий.

Орден «За заслуги» ІІІ ступеня Глава держави вручив чемпіонці Паралімпійських ігор з лижних перегонів Юлії Батенковій-Бауман, спортсмену-лідеру – дворазовому чемпіону, триразовому срібному та бронзовому призеру Паралімпійських ігор з біатлону та лижних перегонів Віталію Казакову, дворазовому срібному призеру Паралімпійських ігор з біатлону Олександру Казіку, чемпіону Паралімпійських ігор з біатлону Тарасу Радю, чемпіону, срібному та бронзовому призеру Паралімпійських ігор з біатлону та лижних перегонів Ігорю Рептюху, чемпіону та бронзовому призеру Паралімпійських ігор з біатлону та лижних перегонів Юрію Уткіну.

Дворазова чемпіонка, триразова срібна та бронзова призерка Паралімпійських ігор з біатлону та лижних перегонів Оксана Шишкова отримала з рук Президента орден княгині Ольги ІІ ступеня, а чемпіонка та триразова бронзова призерка Паралімпійських ігор з біатлону та лижних перегонів Людмила Ляшенко – орден княгині Ольги ІІІ ступеня.

Також медаллю «За працю і звитягу» відзначено спортсмена-лідера – дворазового срібного призера Паралімпійських ігор з біатлону Сергія Кучерявого, спортсмена-лідера – дворазового чемпіона Паралімпійських ігор з біатлону Івана Марчишака, спортсмена-лідера – бронзового призера Паралімпійських ігор з біатлону Олександра Мукшина, спортсмена-лідера – чемпіона та бронзового призера Паралімпійських ігор з біатлону та лижних перегонів Руслана Переходу.

Чемпіон і бронзовий призер Паралімпійських ігор з лижних перегонів Максим Яровий зазначив, що дуже щасливий отримати високу нагороду і подякував за відзнаку. «На цій паралімпіаді ми зробили все, що могли, щоб показати, що ми сильні і наша Україна сильна. Ми, всі спортсмени боролися за кожну медаль, за кожне місце. Було тяжко, іноді були моменти несправедливості з боку суперників, суддівства, тяжкої негоди і з цим треба було боротися, але ми це зробили. Я, думаю, дуже добре», – сказав спорстмен.

Він також подякував за стипендії Президента та реабілітаційний центр, що працює у Львівській області. «Без нього ми б не показали того результату, який у нас є. Ми боролися і будемо боротися в ім’я України», – додав чемпіон.

Глава держави, у свою чергу, зауважив: «Було нелегко і не було відчуття такого свята, яке зараз демонструється у фільмі. Це була страшенно виснажлива концентрація зусиль, яка веде нашу націю до перемоги. І кожна із 22 медалей є гордістю України».

Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю Валерій Сушкевич відзначив підтримку українців, які слідкували за змаганнями на Паралімпійських іграх 2018 року. Він нагадав, що не було жодного дня, коли би українські паралімпійці не отримували медалі. «Ви – перший, хто нас вітав у соціальних мережах з перемогою. Ми бачили і відчували, і це було значимо прочитати, що Президент перший привітав українську команду з черговою перемогою», – зазначив він.

Валерій Сушкевич розповів, що медаліста Віталія Лук’яненка Міжнародна спортивна спільнота номінувала у трійку найкращих спортсменів світу у зимових видах спорту, а медаліста та нашого земляка Тараса Радя включено до топ-5 найкращих дебютантів Паралімпійських ігор.

Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю подякував за підтримку паралімпійців з боку держави.