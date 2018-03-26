Президент призначив голову Збаразької РДА

26/03/2018 0
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Валерія Савчука призначено головою Збаразької РДА.

Відповідне розпорядження підписав президент Петро Порошенко.

“Призначити САВЧУКА Валерія Петровича головою Збаразької районної державної адміністрації Тернопільської області з 26 березня 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства”, – ідеться в документі.

Водночас чиновнику призначено випробувальний строк терміном три місяці.

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