Президент призначив голову Збаразької РДА
26/03/2018 0
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Валерія Савчука призначено головою Збаразької РДА.
Відповідне розпорядження підписав президент Петро Порошенко.
“Призначити САВЧУКА Валерія Петровича головою Збаразької районної державної адміністрації Тернопільської області з 26 березня 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства”, – ідеться в документі.
Водночас чиновнику призначено випробувальний строк терміном три місяці.
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