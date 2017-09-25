Презентували трейлер до історичного бойовика, який знімали на Тернопільщині

25/09/2017 Розмір тексту:

На громадський огляд у Тернополі винесли хвилинний трейлер українського бойовика «Король Данило». Жителі міста не лише побачили цей відеоматеріал, але й ознайомилися з особливостями зйомки фільму.

Презентували трейлер у «Палаці Кіно». Серед глядачів – тернопільські студенти й активна громадськість.

«Ми прийшли разом зі своїми друзями, а також викладачами. Для нас, студентів-істориків, це особливо цікаво. Сподіваємося, що фільм вийде непоганий. Все, що ми бачили – лиш короткометражки. Але нам все дуже сподобалось. Радує той факт, що українська кінематографія розвивається», – каже студент Володимир.

Бюджет фільму «Король Данило» сягає чотирьох мільйонів гривень. Наразі актори посилено працюють над створенням кінострічки.

«Робота непроста, але дуже цікава. Один з найбільш захоплюючих моментів – бойові сцени, баталії на горі Бона в Кременці. Це було досить ефектно, захоплююче. І ще було і буде багато цікавого, весь кінцевий результат побачить глядач. Хочемо тримати інтригу до кінця», – додає головний герой фільму Олександр Алексєєв.

Зйомки фільму «Король Данило» триватимуть до трьох місяців. Презентувати фільм обіцяють взимку.

«Ми намагаємося максимально використати той ресурс, який маємо. На щастя, маємо класну базу, її достатньо для реалізації нашої ідеї», – зауважує режисер фільму Тарас Химич.

Режисери сподіваються, що зйомка цього фільму стане рушійним фактором у розвитку української кінематографії.

Софія Романська