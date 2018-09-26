Презентували новий кліп Онуки, в якому знялася тернополянка. ВІДЕО

26/09/2018 0
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Тернополянка Марія Стопник стала однією із героїнь нового кліпу українського електронного музичного гурту, Onuka на пісню Strum. Прем’єра відео відбулася 24 вересня на YouTube-каналі, пише Доба.

Зйомки кліпу проходили на сміттєзвалищі під Києвом.

Як зазначили на каналі гурту, кожен перегляд та share відео Strum — це відрахування з монетизації на підтримку життєдіяльності сміттєсортувальних станцій.

На своїй сторінці в мережі facebook Марія розповіла про усі подробиці зйомок.

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