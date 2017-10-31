Претендент на посаду ректора ТНПУ розповів, яким бачить майбутнє університету

30/10/2017 Розмір тексту:

У яких напрямках працюватиме та розвиватиметься Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка розповів претендент на посаду ректора, професор, проректор Богдан Буяк. Відбулося це під час зустрічі з колективом та студентами навчального закладу 30 жовтня.

– З 2000 року я працюю в університеті, а 1991 року прийшов сюди слухачем факультету довузівської підготовки, – розповів Богдан Буяк. – Тому можу бути абсолютно відвертим з Вами. У прийнятті такого рішення мною керувало не бажання обійняти цю посаду, а обов’язок. Я дуже ціную те, що сформувався, як людина, як фахівець у команді, яка вивела наш університет на певну вершину, найкращі позиції у рейтингу групи гуманітарних, педагогічних, лінгвістичних, фізкультурних факультетів, рейтинг найбільш впізнаваних університетів у гуманітарній сфері, науки, міжнародного співробітництва. І в цьому заслуга не моя, а всього колективу, команди. І такий корпоративний підхід до роботи, який був сформований ректором Володимиром Кравцем упродовж тривалого часу, залишається з нами і ми зможемо не тільки втриматися на ринку освітніх послуг, а й збагатити його.».

Серед іншого Богдан Буяк зазначив, що у новому законі «Про освіту» є багато речей, які можуть стати стартовими майданчиками для нових ділянок роботи університету.

– У новому законі заплановано, що кожен педагогічний працівник за 5 років повинен пройти 150 годин підвищення кваліфікації. Чому б нам не зробити Центр підвищення кваліфікації педагогічних працівників? Підвищення кваліфікації кожному вчителеві буде профінансовано. Якщо ми зможемо надати їм якісний продукт, то і зможемо збільшити матеріальну основу функціонування нашого університету.

Кандидат у ректори розповів, що в університеті продовжуватимуть роботу із залучення на навчання іноземних студентів. Для тих, хто навчається в закладі, діятимуть програми академічних обмінів з європейськими вищими навчальними закладами, а програму подвійного, українсько-польського, диплому планують розширити на всі спеціальності. Є також потреба у створенні відділу маркетингу, який проводитиме активну інформаційну роботу.

– Думаю, ми корпоративно вирішуватимемо, які нові спеціальності повинні з’явитися на тому чи іншому факультеті, – сказав Богдан Буяк. – В силу непростих часів, які переживає професійно-технічна освіта в Україні, варто подумати над відкриттям факультетів робітничих професій. Можливо у перспективі з’являться спеціальності, які будуть варті уваги з точки зору міжнародної співпраці.

На завершення свого виступу Богдан Буяк зазначив, що зробити університет ще кращим вдасться тільки спільними силами.

Запитань до кандидата у ректори у присутніх на зустрічі було небагато. Декан факультету фізичного виховання поцікавився яким Богдан Богданович бачить майбутнє цього факультету, а студентка третього курсу запитала чи не планують відкрити у закладі факультет з підготовки вчителів для інклюзивної освіти. Щодо розвитку факультету фізвиховання, то Богдан Буяк зазначив, що в університеті є добрі традиції щодо створення футбольних, баскетбольних, легкоатлетичних команд, які надалі підтримуватимуть і розвиватимуть. Можливо є потреба у відкритті спортивних гуртків і секцій для дітей, які у майбутньому можуть стати студентами педагогічного. Щодо другого запитання, то про відкриття факультету говорити рано, а от Центр підготовки вчителів для навчання дітей з особливими потребами – на часі. Щоправда, спочатку для цього треба створити відповідну матеріально-технічну базу і зібрати фахівців, які навчатимуть цій справі.

У кінці зустрічі Богдан Буяк висловив вдячність представникам факультетів, які запропонували його кандидатуру на посаду ректора, і закликав усіх виборців 8 листопада виконати свій громадянський обов’язок, підтвердивши, що в університеті демократичний, дружній, перспективний, згуртований колектив.

Ольга Трач

Фото автора