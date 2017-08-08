Предстоятель УПЦ МП Онуфрій відвідав Тернопільщину разом з “духовним наставником” ватажка “ЛНР”

06/08/2017 1
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5 серпня 2017 року, у день Почаївської ікони Божої Матері, очільник УПЦ МП митрополит Онуфрій звершив Божественну літургію у Преображенському соборі Свято-Успенської Почаївської Лаври.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

В Почаїв Онуфрій прибув вже традиційно на своєму дороговартісному гелікоптері.

У святковому Богослужінні митрополиту Онуфрію співслужили 25 архієреїв з УПЦ МП та Російської Православної Церкви, серед яких був і скандальновідомий митрополит Луганський і Алчевський Митрофан (Юрчук), котрого не так давно Міністерство культури України звинуватило у співпраці з терористами. Втім, митрополит Митрофан зав’язків з сепаратистами зовсім не цурається. Владика активно долучається до роботи владних структур т. зв. “ЛНР”, а його Богослужіння регулярно відвідує очільник невизнаної терористичної республіки Ігор Плотницький.

Раніше також повідомлялось, що митрополит Митрофан разом зі своїм колегою з сусідньої «ДНР» архієпископом Пантелеймоном благословляли освячення бойових прапорів терористів.

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Коментарі (1)

Лука

06/08/2017

Стид і срам для православних українців підтримувати духовне управління ФСБ по Україні! А Господь все бачить і воздасть усім зрадникам незалежної від ординсьської банди богообраної України !!

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