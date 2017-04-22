Предстоятель Московського патріархату прилетів на Тернопільщину гелікоптером вартістю кілька мільйонів доларів

22/04/2017 Розмір тексту:

21 квітня митрополит УПЦ МП Онуфрій відвідав Свято-Успенську Почаївську лавру, де відслужив літургію з нагоди свята ікони Богородиці «Живоносне Джерело», повідомляє сайт УПЦ Московського патріархату.

Після шквалу критики за розкішні авто, якими предстоятель УПЦ МП приїздив в Почаїв на Різдво, його святість вирішив у цьогорічній Великодній візитації не бентежити почуття православних, і прилетіти гелікоптером американської марки Bell-407GX, за кілька мільйонів доларів.

Серед свити Онуфрія був помічений і скандально відомий депутат Верховної Ради від «Опозиційного Блоку» Вадим Новинський, у котрого за українофобську позицію хочуть забрати надане Віктором Януковичем громадянство України. Народний обранець навіть співслужив очільнику УПЦ МП під час літургії в якості іподиякона.

Небесна колісниця вберегла його святість від можливих хвилювань за неслухняну паству Тернопільщини, яка підготувалась до візиту біг-бордами проти Московського Патріархату, котрих Онуфрій так і не оцінив крізь хмари.