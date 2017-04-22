Предстоятель Московського патріархату прилетів на Тернопільщину гелікоптером вартістю кілька мільйонів доларів
21 квітня митрополит УПЦ МП Онуфрій відвідав Свято-Успенську Почаївську лавру, де відслужив літургію з нагоди свята ікони Богородиці «Живоносне Джерело», повідомляє сайт УПЦ Московського патріархату.
Після шквалу критики за розкішні авто, якими предстоятель УПЦ МП приїздив в Почаїв на Різдво, його святість вирішив у цьогорічній Великодній візитації не бентежити почуття православних, і прилетіти гелікоптером американської марки Bell-407GX, за кілька мільйонів доларів.
Серед свити Онуфрія був помічений і скандально відомий депутат Верховної Ради від «Опозиційного Блоку» Вадим Новинський, у котрого за українофобську позицію хочуть забрати надане Віктором Януковичем громадянство України. Народний обранець навіть співслужив очільнику УПЦ МП під час літургії в якості іподиякона.
Небесна колісниця вберегла його святість від можливих хвилювань за неслухняну паству Тернопільщини, яка підготувалась до візиту біг-бордами проти Московського Патріархату, котрих Онуфрій так і не оцінив крізь хмари.
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Коментарі (1)
галина22/04/2017
Яка нам різниця на чому хто їздить і літає?Це що за наші кошти куплено ,чи за бюджетні,чи то може нам податок зняли з зарплати і купили той вертоліт???Ні.От і для чого нам дивитись на інших.Почитайте конституцію церква і держава,то дві різні незалежні речі.Держава церкву не фінансує.Має церква гроші,хай купляє що хоче,кому від того гірше.Якщо так то подивіться на інші набагато скандальніші ситуації в інших церквах,чому їх замовчують ?Чому ви боїтесь написати на чому їздять депутати ВР,мери,президент,де вони відпочивають,на чім вони літають?Адже тут вже автомобілі на яких вони їздять,літаки,які літають з однією персоною на борту,одяг відомих брендів,аксесуари і т.д.-це все куплене за наші з вами гроші.Чому ж нам так байдуже.Ми дозволили себе принизити,поставити на коліна,віддавати третину зарплати на податок державі.Чому ж тоді ми не бачимо себе,а дивимось на інших.Те що чи буде гелікоптер в церкві чи ні нам якось погоди не робить,а от якби наші податки пішли в державу ,а не комусь на авто,жити стало б ліпше,але ми чомусь про це мовчимо.Чому???Чи то просто ті статі пишуться щоб привернути увагу до тої церкви і війни на сході спіцяльно,що б ввести людей в оману і відвести їх увагу від реального епіцентру і реальних причин нашого теперішнього становища…
Ось так і це правда.І не дивіться на інших вони самі будуть відповідати перед Богом,дивіться на себе і думайте чи зможите ви відповісти за себе.